Барселона. Надаль вышел в полуфинал

Теннис. ATP World Tour 500. Барселона (Испания). Грунт. Призовой фонд €2,324,905. Одиночный разряд. 48 участников.

В Барселоне (Испания) на турнире ATP World Tour 500 с призовым фондом €2,324,905 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.Действующий чемпион турнира, пятая ракетка мира 30-летний испанец(3) одержал победу над прошедшим через квалификацию 20-летнимиз Южной Кореи, занимающим в рейтинге ATP 94-е место, со счетом 7:6(1), 6:2.Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. Надаль сделал три брейка и не удержал одну свою подачу. Оба соперника выполнили по одному эйсу, при этом Рафаэль один раз ошибся на подаче, а Чхун Хён – дважды. Между собой теннисисты встречались впервые.Соперник Надаля по полуфиналу определится в матче Карен Хачанов (Россия) — Орасио Себальос (Аргентина).Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Чхун Хён (Южная Корея, Q) – 7:6(1), 6:2