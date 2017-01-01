Барселона. Маррей без борьбы вышел в 1/8 финала, Кольшрайбер завершил выступление

Теннис. ATP World Tour 500. Барселона (Испания). Грунт. Призовой фонд €2,324,905. Одиночный разряд. 48 участников

В Барселоне (Испания) на турнире ATP World Tour 500 с призовым фондом €2,324,905 проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира, 29-летний британец(1) без борьбы вышел в третий круг. Его соперник 24-летний австралиец, занимающий в мировом рейтинге 41-е место, принял решение сняться с соревнований.За выход в четвертьфинал турнира Маррей поспорит с 35-летним испанцем Фелисиано Лопесом (16), который победил своего соотечественника Альберта Монтаньеса ( WC) – 6:2, 6:2.Не смог пробиться в 1/8 финала 31-я ракетка мира, 33-летний немец Филипп Кольшрайбер (12), проигравший 20-летнему южнокорейцу Чхун Хёну (Q), занимающему в рейтинге ATP 94-ю строчку, со счетом 3:6, 4:6.Теннисисты играли 1 час 8 минут. Кольшрайбер реализовал один брейк-пойнт из трех, в то время как Чхун Хён реализовал три их трех. Оба соперника выполнили по четыре эйса и не допустили ошибок на подаче. Между собой теннисисты встречались впервые.За выход в четвертьфинал турнира Чхун Хён сыграет с немцем Александром Зверевыи (8), который выбил из борьбы испанца Николаса Альмагро - 7:6(4), 4:6, 6:4.Ранее Чхун Хён и Зверев не встречались.Энди Маррей (Великобритания, 1) — Бернард Томич (Австралия) – отказФелисьяно Лопес (Испания, 16) — Альберт Монтаньес (Испания, WC) – 6:2, 6:2Чхун Хён (Южная Корея, Q) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 12) – 6:3, 6:4Александр Зверев (Германия, 8) — Николас Альмагро (Испания) – 7:6(4), 4:6, 6:4Давид Гоффен (Бельгия, 5) — Николоз Басилашвили (Грузия) – 7:5, 6:0