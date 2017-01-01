Барселона. Маррей без борьбы вышел в 1/8 финала, Кольшрайбер завершил выступление

В Барселоне (Испания) на турнире ATP World Tour 500 с призовым фондом €2,324,905 проходят матчи второго круга.
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