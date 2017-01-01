Рамос стал первым финалистом на «Мастерсе» в Монте-Карло

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло Монако). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников.

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.29-летний испанец(15), занимающий в мировом рейтинге 24-е место, обыграл в трех сетах 17-ю ракетку мира, 23-летнего француза(11) со счетом 6:3, 5:7, 6:1.Теннисисты играли 2 часа 15 минут. Рамос сделал пять брейков и не удержал две своих подачи. На его счету три эйса и две двойных ошибки, а Пуи навылет не подал ни разу и допустил четыре двойных ошибки. Теперь счет в их личных встречах стал равным – 1:1.Соперником Рамоса в финале станет либо действующий чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль (4), либо бельгиец Давид Гоффен (10).Альберт Рамос (Испания, 15) — Люка Пуи (Франция, 11) – 6:3, 5:7, 6:1