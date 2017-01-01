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Богота. Скьявоне обыграла Ларссон и в финале встретится с Арруабарреной

Богота. Скьявоне обыграла Ларссон и в финале встретится с Арруабарреной

В Боготе (Колумбия) на турнире WTA категории International  прошли полуфинальные матчи.

36-летняя итальянка Франческа Скьявоне (WC), занимающая в мировом рейтинге 168-ю строчку, нанесла поражение 57-й ракетке мира, 28-летней шведке Юханне Ларссон (3) со счетом 7:5, 6:4.

Теннисистки играли 1 час 44 минуты. Скьявоне реализовала пять брейк-пойнтов из одиннадцати, Ларсссон – три из десяти. Франческа ни разу не подала навылет и совершила пять двойных ошибок. На счету Ларссон три эйса и шесть двойных. Это была вторая победа итальянки в двух встречах со шведкой.

В финале турнира в Боготе Скьявоне предстоит сразиться с испанкой Ларой Арруабарренойа (4), которая обыграла свою соотечественницу Сару Соррибес-Тормо  – 6:2, 4:6, 6:4.

Ранее Скьявоне и Арруабаррена не встречались.

Теннис. WTA - nternational. Богота (Колумбия). Грунт. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы
½ финала
Франческа Скьявоне (Италия, WC) — Юханна Ларссон (Швеция, 3) – 7:5, 6:4
Лара Арруабаррена (Испания, 4) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:2, 4:6, 6:4
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