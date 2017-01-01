На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Федерер – Вавринка
В ночь на 20 марта в Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open в одиночном разряде состоялся финальный матч между швейцарцами Роджером Федерером и Стэном Вавринкой. Федерер одержал победу со счетом 6:4, 7:5.
Этот титул стал для Федерера пятым на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и 90-м в карьере.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Федерер в пятый раз в карьере завоевал титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Индиан-Уэллсе. Федерер победил Сока и в финале встретится с Вавринкой
Индиан-Уэллсе. Федерер на отказе Кирьоса вышел в полуфинал
Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Веснина - Кузнецова
Вавринка стал первым финалистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Федерер не пустил Надаля в ¼ финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Джокович победил Федерера в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Индиан-Уэллсе. Сок не пустил Нишикори в полуфинал
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Рейтинг WTA. Кербер стала первой ракеткой мира, Свитолина сохранила 10-е место
Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Федерер – Вавринка
Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Веснина - Кузнецова
Федерер в пятый раз в карьере завоевал титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Веснина победила Кузнецову в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Федерер – Вавринка
Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Веснина - Кузнецова
Белка напала на французскую биатлонистку во время масс-старта на КМ (+Видео)
Головкин vs Джейкобс (Видео боя)
Индиан-Уэллс. Победа Федерера и Вавринки, поражение Джоковича и Монфиса (Видео)

Последние новости спорта

09:22 Рейтинг WTA. Кербер стала первой ракеткой мира, Свитолина сохранила 10-е место 3 | Теннис

09:00 Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Федерер – Вавринка 59 | Теннис / Видео

08:55 Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Веснина - Кузнецова 63 | Теннис / Видео

08:24 Федерер в пятый раз в карьере завоевал титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе 117 | Теннис / Главные новости спорта

23:44 Веснина победила Кузнецову в финале турнира в Индиан-Уэллсе 232 | Теннис

21:40 УХЛ. Плей-офф. «Донбасс» стал вторым финалистом 195 | Хоккей

18:51 Белка напала на французскую биатлонистку во время масс-старта на КМ (+Видео) 425 | Биатлон / Видео

17:56 Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях 242 | Бокс / Фото

17:17 Мартен Фуркад победил в общем зачете Кубка мира по биатлону; Семенов – 23-й 266 | Биатлон / Главные новости спорта

16:38 Мартен Фуркад: Рад, что судьи приняли во внимание мою умственную отсталость 361 | Биатлон

Все новости

ФОТО

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

ВИДЕО

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Федерер – Вавринка

Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Веснина - Кузнецова

Белка напала на французскую биатлонистку во время масс-старта на КМ (+Видео)

Головкин vs Джейкобс (Видео боя)

Индиан-Уэллс. Победа Федерера и Вавринки, поражение Джоковича и Монфиса (Видео)

Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)

Индиан-Уэллс. Свитолина не смогла остановить Мугурусу (Видео)





Топ-новости недели

Федерер в пятый раз в карьере завоевал титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Мартен Фуркад победил в общем зачете Кубка мира по биатлону; Семенов – 23-й
Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Холменколлене; Семенов – 21-й
Лаура Дальмайер впервые в карьере победила в общем зачете Кубка мира; Юлия Джима - восьмая
Чешка Коукалова выиграла Малый хрустальный глобус в гонках с масс-старта; Джима - четвертая








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (365)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги