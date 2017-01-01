Последние новости спорта

09:22 Рейтинг WTA. Кербер стала первой ракеткой мира, Свитолина сохранила 10-е место 3 | Теннис

09:00 Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Федерер – Вавринка 59 | Теннис / Видео

08:55 Индиан-Уэллс. Видеообзор финального матча Веснина - Кузнецова 63 | Теннис / Видео

08:24 Федерер в пятый раз в карьере завоевал титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе 117 | Теннис / Главные новости спорта

23:44 Веснина победила Кузнецову в финале турнира в Индиан-Уэллсе 232 | Теннис

21:40 УХЛ. Плей-офф. «Донбасс» стал вторым финалистом 195 | Хоккей

18:51 Белка напала на французскую биатлонистку во время масс-старта на КМ (+Видео) 425 | Биатлон / Видео

17:56 Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях 242 | Бокс / Фото

17:17 Мартен Фуркад победил в общем зачете Кубка мира по биатлону; Семенов – 23-й 266 | Биатлон / Главные новости спорта