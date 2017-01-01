Джокович, Надаль и Федерер вышли в третий круг «Марстерса» в Индиан-Уэллсе и другие результаты

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open в одиночном разряде завершились матчи второго круга.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 29-летний сербначал защиту титула с победы над 46-м номером мирового рейтинга, 22-летним британцемсо счетом 6:4, 7:6(5).За 1 час 51 минуту игрового времени Джокович взял пять подач соперника и не удержал одну свою. Оба теннисиста при подаче допустили по три двойных ошибки, при этом Новак выполнил четыре эйса, а Эдмунд – три. Это была третья победа серба в трех встречах с британцем.За выход в ¼ финала Джокович поспорит с аргетинцем(31), который победил своего соотечественника- 7:6 (5), 6:3.На данный момент в личном противостоянии Джоковича и Дель Потро Новак лидирует со счетом 12:4.

Успешно стартовал на «Марстерсе» и испанец(5), одержав победу над аргентинцем– 6:3, 6:2. Следующим соперником Надаля будет соотечественник(26), обыгравший француза- 7:6(5), 6:1.В личном противостоянии Надаля и Вердаско впереди Рафаэль – 15:3.

Участником третьего круга соревнований стал швейцарец(9), разгромив француза– 6:2, 6:1.За выход в 1/8 финала Роджер сыграет с американцем, который в трех сетах сломил сопротивлениеиз ЮАР - 6:4, 3:6, 7:6(4).Ранее Федерер и Джонсон встречались один раз, и тогда сильнее был швейцарец.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.

Болгарин(12) уверенно обыграл россиянина– 6:4, 6:0 и в третьем круге встретится с американцем(17).Пока в противостоянии Димитрова и Сока впереди американец – 2:1.Не смогли преодолеть барьер второго круга хорват(6) и американец(23). Чилич проиграл в трех сетах американцу(WC) – 6:4, 5:7, 4:6, а Куэрри, также в трех сетах, уступил соотечественнику- 6:3, 3:6, 6:3.Новак Джокович (Сербия, 2) — Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:4, 7:6(5)Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 31) — Федерико Дельбонис (Аргентина) – 7:6(5), 6:3Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Гидо Пелья (Аргентина) – 6:3, 6:2Фернандо Вердаско (Испания, 26) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 7:6(5), 6:1Роджер Федерер (Швейцария, 9) — Стефан Робер (Франция) – 6:2, 6:1Стив Джонсон (США) — Кевин Андерсон (ЮАР) – 6:4, 3:6, 7:6(4)Григор Димитров (Болгария, 12) — Михаил Южный (Россия) – 6:4, 6:0Джек Сок (США, 17) — Генри Лааксонен (Швейцария, Q) – 6:3, 0:6, 6:4Кеи Нишикори (Япония, 4) — Даниэль Эванс (Великобритания) – 6:3, 6:4Жиль Мюллер (Люксембург, 25) — Иржи Веселы (Чехия) – 7:6(1), 6:1Тейлор Фритц (США, WC) — Марин Чилич (Хорватия, 6) – 4:6, 7:5, 6:4Малек Жазири (Тунис) — Марсель Гранольерс (Испания, 32) – 7:5, 6:3Ник Кирьос (Австралия, 15) — Орасио Себальос (Аргентина) – 6:3, 6:4Александр Зверев (Германия, 18) — Факундо Багнис (Аргентина) – 7:6(10), 6:3Дональд Янг (США) — Сэм Куэрри (США, 23) – 6:3, 3:6, 6:3Люка Пуи (Франция, 14) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 6:2