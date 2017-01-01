Джокович, Надаль и Федерер вышли в третий круг «Марстерса» в Индиан-Уэллсе и другие результаты

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - BNP Paribas Open в одиночном разряде завершились матчи второго круга.
Успешно стартовал на «Марстерсе» и испанец Рафаэль Надаль (5), одержав победу над аргентинцем Гидо Пелья – 6:3, 6:2. Следующим соперником Надаля будет соотечественник Фернандо Вердаско (26), обыгравший француза Пьера-Юга Эрбера - 7:6(5), 6:1.
Участником третьего круга соревнований стал швейцарец Роджер Федерер (9), разгромив француза Стефана Робера – 6:2, 6:1.
Болгарин Григор Димитров (12) уверенно обыграл россиянина Михаила Южного – 6:4, 6:0 и в третьем круге встретится с американцем Джеком Соком (17).
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