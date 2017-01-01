На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Джокович, Надаль и Федерер вышли в третий круг «Марстерса» в Индиан-Уэллсе и другие результаты

Джокович, Надаль и Федерер вышли в третий круг «Марстерса» в Индиан-Уэллсе и другие результаты

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open в одиночном разряде завершились матчи второго круга.

Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 29-летний серб Новак Джокович начал защиту титула с победы над 46-м номером мирового рейтинга, 22-летним британцем Кайлом Эдмундом со счетом 6:4, 7:6(5).

За 1 час 51 минуту игрового времени Джокович взял пять подач соперника и не удержал одну свою. Оба теннисиста при подаче допустили по три двойных ошибки, при этом Новак выполнил четыре эйса, а Эдмунд – три. Это была третья победа серба в трех встречах с британцем.
За выход в ¼ финала Джокович поспорит с аргетинцем Хуаном Мартином Дель Потро (31), который победил своего соотечественника Федерико Дельбониса -  7:6 (5), 6:3.
На данный момент в личном противостоянии Джоковича и Дель Потро Новак лидирует со счетом 12:4.

Рафаэль Надаль (Испания)

Успешно стартовал на «Марстерсе» и испанец Рафаэль Надаль (5), одержав победу над аргентинцем Гидо Пелья – 6:3, 6:2. Следующим соперником Надаля будет соотечественник Фернандо Вердаско (26), обыгравший француза Пьера-Юга Эрбера - 7:6(5), 6:1.
В личном противостоянии Надаля и Вердаско впереди Рафаэль – 15:3.

Роджер Федерер (Швейцария)

Участником третьего круга соревнований стал швейцарец Роджер Федерер (9), разгромив француза Стефана Робера – 6:2, 6:1.
За выход в 1/8 финала Роджер сыграет с американцем Стивом Джонсоном, который в трех сетах сломил сопротивление Кевина Андерсона из ЮАР - 6:4, 3:6, 7:6(4).
Ранее Федерер и Джонсон встречались один раз, и тогда сильнее был швейцарец.

Григор Димитров (Болгария)

Болгарин Григор Димитров (12) уверенно обыграл россиянина Михаила Южного – 6:4, 6:0 и в третьем круге встретится с американцем Джеком Соком (17).
Пока в противостоянии Димитрова и Сока впереди американец – 2:1.

Не смогли преодолеть барьер второго круга хорват Марин Чилич (6) и американец Сэм Куэрри (23). Чилич проиграл в трех сетах американцу Тейлору Фритцу (WC) – 6:4, 5:7, 4:6, а Куэрри, также в трех сетах, уступил соотечественнику Дональду Янгу - 6:3, 3:6, 6:3.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000  - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $6,993,450. Одиночный разряд.
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 2) — Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:4, 7:6(5)
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 31) — Федерико Дельбонис (Аргентина) – 7:6(5), 6:3

Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Гидо Пелья (Аргентина) – 6:3, 6:2
Фернандо Вердаско (Испания, 26) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 7:6(5), 6:1

Роджер Федерер (Швейцария, 9) — Стефан Робер (Франция) – 6:2, 6:1
Стив Джонсон (США) — Кевин Андерсон (ЮАР) – 6:4, 3:6, 7:6(4)

Григор Димитров (Болгария, 12) — Михаил Южный (Россия) – 6:4, 6:0
Джек Сок (США, 17) — Генри Лааксонен (Швейцария, Q) – 6:3, 0:6, 6:4

Кеи Нишикори (Япония, 4) — Даниэль Эванс (Великобритания) – 6:3, 6:4
Жиль Мюллер (Люксембург, 25) — Иржи Веселы (Чехия) – 7:6(1), 6:1

Тейлор Фритц (США, WC) — Марин Чилич (Хорватия, 6) – 4:6, 7:5, 6:4
Малек Жазири (Тунис) — Марсель Гранольерс (Испания, 32) – 7:5, 6:3

Ник Кирьос (Австралия, 15) — Орасио Себальос (Аргентина) – 6:3, 6:4
Александр Зверев (Германия, 18) — Факундо Багнис (Аргентина) – 7:6(10), 6:3

Дональд Янг (США) — Сэм Куэрри (США, 23) – 6:3, 3:6, 6:3
Люка Пуи (Франция, 14) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 6:2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Акапулько. Джокович не пустил Дель Потро в ¼ финала и другие результаты
Майами. Джокович начал защиту титула с победы и другие результаты
Индиан-Уэллс. Джокович и Надаль сразятся за выход в финал
Индиан-Уэллс. Джокович и Надаль вышли в ¼ финала, Вавринка и Бердых покидают турнир
Индиан-Уэллс. Джокович победил Кольшрайбера в третьем круге и другие результаты
Индиан-Уэллс. Джокович, Федерер, Надаль и Маррей стали четвертьфиналистами
Индиан-Уэллс. Джокович и Иснер встретятся в 1/8 финала и другие результаты
Париж. Федерер и Дель Потро встретятся в ¼ финала
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Джокович, Надаль и Федерер вышли в третий круг «Марстерса» в Индиан-Уэллсе и другие результаты
Индиан-Уэллс. Свитолина обыграла Гаврилову на пути в 1/8 финала и другие результаты
Индиан-Уэллс. Катерина Бондаренко не пробилась в ¼ финала в парном разряде
Индиан-Уэллс. Маррей не смог пробиться в третий круг и другие результаты
Индиан-Уэллс. Долгополов выиграл первый сет у Кольшрайбера и снялся из-за травмы (+Видео)

Последние новости спорта

13:41 Украинцы завоевали комплект наград на чемпионате Европы по стрельбе из лука 155 | Стрельба / Главные новости спорта

11:03 НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Детройт», «Чикаго» - «Миннесоту», «Вашингтон» проиграл «Анахайму» и другие результаты 112 | Хоккей

10:29 НБА. «Финикс» проиграл «Портленду», «Хьюстон» выиграл у «Кливленда» и другие результаты 133 | Баскетбол

09:35 Джокович, Надаль и Федерер вышли в третий круг «Марстерса» в Индиан-Уэллсе и другие результаты 166 | Теннис

08:33 Индиан-Уэллс. Свитолина обыграла Гаврилову на пути в 1/8 финала и другие результаты 321 | Теннис / Главные новости спорта

19:32 Пидручный против Гараничева за бронзу в миксте в Контиолахти (Видео) 563 | Биатлон / Видео

19:08 Бронза сборной Украины в смешанной эстафете на финском этапе КМ (Видео) 508 | Биатлон / Видео

18:52 Украинские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на этапе КМ в Контиолахти 401 | Биатлон / Главные новости спорта

15:38 Украинские биатлонисты – бронзовые призеры в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя 1506 | Биатлон / Главные новости спорта

15:18 Меркушина и Прима – седьмые в миксте на этапе КМ в Контиолахти 312 | Биатлон / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

ВИДЕО

Пидручный против Гараничева за бронзу в миксте в Контиолахти (Видео)

Бронза сборной Украины в смешанной эстафете на финском этапе КМ (Видео)

Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя)

Тони Белью нокаутировал Дэвида Хэя (Видео нокаута)

Падение Ольги Абрамовой в спринте на корейском этапе КМ (Видео)

Драка команд Уайлдера и Бризила в отеле (Видео)

Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)





Топ-новости недели

Украинцы завоевали комплект наград на чемпионате Европы по стрельбе из лука
Индиан-Уэллс. Свитолина обыграла Гаврилову на пути в 1/8 финала и другие результаты
Украинские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на этапе КМ в Контиолахти
Украинские биатлонисты – бронзовые призеры в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя
Меркушина и Прима – седьмые в миксте на этапе КМ в Контиолахти








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (228)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги