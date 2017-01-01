Индиан-Уэллс. Катерина Бондаренко не пробилась в ¼ финала в парном разряде

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open в парном разряде проходят матчи второго круга.



Украинка Катерина Бондаренко (67-я в мировом парном рейтинге) в дуэте с Хао-Чин Чань (15) из Тайваня проиграли испанке Ларе Арруабаррене (59) и китаянке Чен Лянь (58) со счетом 4:6, 6:2, 8-10.



Поединок продолжался 1 час 16 минут. Бондаренко и Чань реализовали оба своих брейк-пойнта и не удержали одну свою подачу. Обе пары выполнили по одному эйсу, при этом Катерина и Хао-Чин допустили три двойных ошибки, а соперницы – две.



Напомним, в одиночном разряде Катерина Бондаренко завершила выступление в первом круге, проиграв китаянке Ван Цян.



В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA категории Premier- BNP Paribas Open в парном разряде проходят матчи второго круга.Украинка(67-я в мировом парном рейтинге) в дуэте с Хао-Чин Чань (15) из Тайваня проиграли испанке(59) и китаянке(58) со счетом 4:6, 6:2, 8-10.Поединок продолжался 1 час 16 минут. Бондаренко и Чань реализовали оба своих брейк-пойнта и не удержали одну свою подачу. Обе пары выполнили по одному эйсу, при этом Катерина и Хао-Чин допустили три двойных ошибки, а соперницы – две.Напомним, в одиночном разряде Катерина Бондаренко завершила выступление в первом круге, проиграв китаянке Ван Цян.