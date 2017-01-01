Дубай. Монфис проиграл Вердаско во втором круге

Теннис. ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд$$2,429,150. Одиночный разряд. 32 участника

В Дубае (ОАЭ) на турнире ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.429,150 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.12-я ракетка мира, 30-летний француз, посеянный под четвертым номером, проиграл 33-летнеиут испанцу, занимающему в мировом рейтинге 35-е место. Поединок длился 1 час 21 минуту и завершился в пользу испанца со счетом 6:3, 7:5.За время игры Монфис реализовал один брейк-пойнт из двух, Вердаско – три из десяти. Гаэль выполнил десять эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Фернандо один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была первая победа испанца в четырех встречах с французом.За выход в полуфинал турнира Вердаско сыграет против голландца Робина Хаасе, который в трех сетах сломи сопротивление боснийца Дамира Джумхура - 6:2, 4:6, 6:3.На данный момент в личном противостоянии Вердаско и Хаасе ничья – 3:3.Фернандо Вердаско (Испания) — Гаэль Монфис (Франция, 4) – 6:3, 7:5Робин Хаасе (Нидерланды) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:2, 4:6, 6:3