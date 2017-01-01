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Кубок Федерации. Украинские теннисистки довольны результатами жеребьевки

Кубок Федерации. Украинские теннисистки довольны результатами жеребьевки. Фото btu.org.ua

Cегодня, 14 февраля, стало известно, что в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации сборная Украины сыграет с командой Германии. Матч пройдет в Германия  22-23 апреля.

Украинские теннисистки прокомментировали результаты жеребьевки.

Элина Свитолина: «На этом этапе уже сложно ожидать удобного соперника, так как все команды достаточно высокого уровня. Конечно же, хотелось бы сыграть в Украине, потому что я поймала кураж, играя дома при такой невероятной поддержке наших болельщиков, но я надеюсь, что мы еще проведем много домашних матчей и насладимся этой обстановкой.

В принципе нормальный жребий, будем готовиться, просматривать игроков, хотя мы в общем-то знаем, как все играют, так как у них достаточно известные теннисистки. Чуть позже будет ясно, кто у них будет играть. Немцы могут собрать очень сильный состав, могут средний, посмотрим... Если немцы выберут грунт, то будет интересно на нем сыграть, так как это будет как раз перед грунтовым сезоном, перед турниром в Штуттгарте и думаю, это было бы удобно для всех игроков».

Леся Цуренко: «Думаю, что самым опасным соперником была бы Франция. Вариант Германия - вполне хороший! Если будет грунт, то скорее всего в зале, а это значит, что будет довольно быстрый грунт. Для меня это лучше, чем медленный на улице! Я буду готова играть в любых условиях».

Ольга Савчук: «Последние два матча мы провели в Украине в отличной обстановке и уже появилась приятная привычка играть дома, поэтому очень расстроилась, что будем играть не на домашних кортах. Германия - непростой соперник, но в Мировой группе других ждать и не приходится. Думаю, это не самый ужасный вариант. Если они выберут грунт, то для нас это подходит, так как у нас все игроки достаточно универсальные. Главное - чтобы не трава или какое-то супер-быстрое покрытие».
По материалам: Большой теннис Украины
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