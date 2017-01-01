Марта Костюк: За последний год я добилась большого прогресса

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16:48 Сборная Украины по хоккею с мячом – пятая на ЧМ в турнире В 126 | Хоккей

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14:20 Швейцарка Гут победила в скоростном спуске на итальянском этапе КМ 125 | Горнолыжный спорт

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