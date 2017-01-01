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Марта Костюк: За последний год я добилась большого прогресса

Марта Костюк: За последний год я добилась большого прогресса

Украинка Марта Костюк поделилась эмоциями от победы в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии над швейцаркой Ребекой Масаровой со счетом 7:5, 1:6, 6:4.

«Честно говоря, я была более рада вчерашней победе в полуфинале», — приводит слова Костюк официальный сайт турнира. - Может, я просто пока не брала в руки телефон и не видела многочисленные поздравления. Наверное, со временем придет осознание того, чего я добилась.

За последний год я добилась большого прогресса и чувствую это. Возможно, самый прогрессивный период был в мае, когда Иван (Любичич ), пригласил меня тренироваться в Монте-Карло на десять дней. После этого я выиграла турнир второй категории. После этого, думаю, я улучшила свою подачу и начала больше тренироваться. Потом я подписала контракт с Иваном и стала заниматься в Каннах, Киеве. Я просто стараюсь усердно работать

В этом году я планирую играть только турниры Большого Шлема: Ролан Гаррос, возможно, Уимблдон, и US Open. У нас ведь есть ограничения на выступления во взрослых турнирах, а у меня осталось семь или восемь до дня рождения, поэтому я не очень хочу играть профессиональные турниры в это время.

Но и юниорские турниры сейчас для меня тоже не очень хорошо. Когда вы приезжаете на турнир, вы сосредоточены на победу и побеждаете. Иногда это плохо. Вы начинаете забивать голову совершенно другим, вы не можете показывать свой теннис, потому что на вас давит мысль о победе. На этот турнир я приехала просто показать свою игру, и выиграла.

Наконец-то сегодня я встретила Роджера Федерера. Он меня поздравил с победой. Я сфотографировалась с ним, поэтому до сих пор не могу успокоиться».
По материалам: btu.org.ua
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