Марта Костюк вышла во второй круг парного разряда на юниорском Australian Open

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у юниорок в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка Марта Костюк и сербка Ольга Данилович, посеянные под вторым номером стартовали с победы над австралийским дуэтом Габриэла Да Силва Фик / Кэйтлин Стэйнс со счетом 6:4, 6:2.Поединок длился 58 минут. Костюк и Данилович взяли три подачи соперниц и отыграли все четыре брейк-понта, имевшихся у австралиек. Марта и Ольга восемь раз подали навылет и допустили две двойных ошибки против одного эйса и двух двойных у соперниц.За выход в четвертьфинал соревнований Костюк и Данилович сыграют против японки Анри Нагата и Тхасапорн Накло из Таиланда.