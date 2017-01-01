Australian Open. Серена Уильямс не пустила Стрыкову в четвертьфинал

Прошлогодняя финалистка турнира, вторая ракетка мира 35-летняя американка Серена Уильямс вышла в четвертьфинал, одержав победу над 16-м номером мирового рейтинга, 30-летней чешкой Барборой Стрыковой (16) со счетом 7:5, 6:4.

Теннисистки играли 1 час 45 минут. Уильямс взяла шесть подач соперницы и упустила четыре своих. Серена четыре раза подала навылет и допустила три двойных ошибки, а Стрыкова выполнила один эйс при двух двойных ошибках. На счету Серены 28 виннерсов и 46 невынужденных ошибок против 9/14 соответственно у чешки. Это третья победа американки в трех встречах со Стрыковой.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи 1/8 финала.За место в полуфинале сопернований Уильямс-младшая сразится с британкой Йрханной Контой (9), которая обыграла россиянку Екатерину Макарову (30) – 6:1, 6:4.Серена Уильямс (США, 2) — Барбора Стрыкова (Чехия, 16) – 7:5, 6:4Йоханна Конта (Великобритания, 9) — Екатерина Макарова (Россия, 30) – 6:1, 6:4