09:08 Australian Open. Юниорка Андреева вышла во второй круг в парном разряде 23 | Теннис
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20:20 Юрай Санитра: Очень доволен, что ребята показали в эстафете свои возможности 232 | Биатлон
20:11 Свендсен: Шемп был немного сильнее 206 | Биатлон
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