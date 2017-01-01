Australian Open. Юниорка Андреева вышла во второй круг в парном разряде

над обладательницами wild card австралийками Аннерли Пулос (90) и Тайлой Уайтхаус (454)со счетом 6:3, 6:7(2), 11-9.



Поединок продолжался 1 час 26 минут. За это время Андреева и Лансере выиграли четыре гейма на приеме и проиграли два на своей подаче. На их счету один эйс при одной двойной ошибке, а австралийки два раза подали навылет и четыре раза ошиблись на подаче.

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у юниорок в парном разряде проходят матчи первого круга.16-летняя украинка Александра Андреева (1293 в парном рейтинге) и ее напарница София Лансере (124) из России стартовали с победыЗа выход в четвертьфинал турнира Андреева и Лансере поспорят с первым сеяным дуэтом из Великобритании Эмили Апплетон / Джоди Анна Буррэдж.