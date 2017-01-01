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Australian Open. Павлюченкова обыграла Кузнецову и в ¼ финала встретится с Винус Уильямс
В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема  - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи 1/8 финала.

Анастасия Павлюченкова (Россия)

25-летняя россиянка Анастасия Павлюченкова (24), занимающая в мировом рейтинге 27-е место, нанесла поражение десятой ракетке мира, своей 31-летней соотечественнице Светлане кузнецовой (8) со счетом 6:3, 6:3.
Россиянки играли 1 час 8 минут. Павлюченкова выиграла пять геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. Анастасия один раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче против трех эйсов и двух двойных ошибок у Светланы. На счету победительницы 21 виннерс и столько же невынужденных ошибок, у Кузнецовой 14/19 соответственно. Благодаря победе Павлюченкова сократила отставание в счете по личным встречам с Кузнецовой до 3:5.

Винус Уильямс (США)

В четвертьфинале Павлюченкова сразится с 17-й ракеткой мира, 36-летней американкой Винус Уильямс (13).
Уильямс-старшая стала четвертьфиналисткой, одержав победу над прошедшей через квалификацию 26-летней немкой Моной Бартель, занимающей в мировой классификации 181-ю строчку, со счетом 6:3, 7:5.
За 1 час 36 минут игрового времени Винус взяла четыре подачи соперницы и упустила две своих. На счету американки четыре эйса при семи двойных ошибках и 31 виинерс при 33-х невынужденных. Бартель один раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку, активно выиграла 14 розыгрышей при 25-ти невынужденных ошибках. Это была третья победа американки в трех встречах с немкой.
 
Теннис. Australian Open.  Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц
Четвертый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) — Светлана Кузнецова (Россия, 8) – 6:3, 6:3
Винус Уильямс (США, 13) — Мона Бартель (Германия, Q) – 6:3, 7:5
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