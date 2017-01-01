Australian Open. Павлюченкова обыграла Кузнецову и в ¼ финала встретится с Винус Уильямс

В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи 1/8 финала.

Россиянки играли 1 час 8 минут. Павлюченкова выиграла пять геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. Анастасия один раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче против трех эйсов и двух двойных ошибок у Светланы. На счету победительницы 21 виннерс и столько же невынужденных ошибок, у Кузнецовой 14/19 соответственно. Благодаря победе Павлюченкова сократила отставание в счете по личным встречам с Кузнецовой до 3:5.

25-летняя россиянка(24), занимающая в мировом рейтинге 27-е место, нанесла поражение десятой ракетке мира, своей 31-летней соотечественнице(8) со счетом 6:3, 6:3.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц

В четвертьфинале Павлюченкова сразится с 17-й ракеткой мира, 36-летней американкой(13).Уильямс-старшая стала четвертьфиналисткой, одержав победу над прошедшей через квалификацию 26-летней немкой, занимающей в мировой классификации 181-ю строчку, со счетом 6:3, 7:5.За 1 час 36 минут игрового времени Винус взяла четыре подачи соперницы и упустила две своих. На счету американки четыре эйса при семи двойных ошибках и 31 виинерс при 33-х невынужденных. Бартель один раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку, активно выиграла 14 розыгрышей при 25-ти невынужденных ошибках. Это была третья победа американки в трех встречах с немкой.Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) — Светлана Кузнецова (Россия, 8) – 6:3, 6:3Винус Уильямс (США, 13) — Мона Бартель (Германия, Q) – 6:3, 7:5