Australian Open. Монфис обыграл Кольшрайбера и сыграет с Надалем за выход в ¼ финала

Шестая ракетка мира, 30-летний француз Гаэль Монфис победил 32-го номера рейтинга ATP, 33-летнего немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 6:3, 7:6(1), 6:4.

За 1 час 55 минут игрового времени Монфис взял пять подач соперника и упустил три своих. На счету Гаэля восемь эйсов при четырех двойных ошибках и 32 виннерса при 29-ти невынужденных. Теперь счет их личных встреч стал 13:2 в пользу француза.

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В Мельбурне (Австралия) на турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.За путевку в четвертьфинал турнира Монфис сразится с девятой ракеткой мира, 30-летним испанцем Рафаэлем Надалем, который за 4 часа 5 минут в пяти сетах переиграл 24-го номера рейтинга ATP немца Александра Зверева (24) - 4:6, 6:3, 6:7(5), 6:3, 6:2.Гаэль Монфис (Франция, 6) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 32) – 6:3, 7:6(1), 6:4Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Александр Зверев (Германия, 24) – 4:6, 6:3, 6:7(5), 6:3, 6:2