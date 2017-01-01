Australian Open. Димитров и Гаске поспорят за место в 1/8 финала

15-я ракетка мира, 25-летний болгарин Григор Димитров (15) в четырех сетах одолел 20-летнего Чхун Хёна из Южной Кореи, занимающего в мировом рейтинге 104-е место, со счетом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Теннисисты играли 2 часа 36 минут. Соперники взяли по пять подач друг друга. Димитров выполнил 12 эйсов и допустил четыре двойных ошибки, а Чхун Хён семь раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. На счету Григора 41 виннерс и 43 нвынужденные ошибки против 38/38 у соперника. Ранее теннисисты не встречались.



За выход в 1/8 финала Димитров сразится с французом Ришаром Гаске (18), разгромившим аргентинца Карлоса Берлока - 6:1, 6:1, 6:1.



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Григор Димитров (Болгария, 15) — Чхун Хён (Южная Корея) – 1:6, 6:4, 6:4, 6:4Ришар Гаске (Франция, 18) — Карлос Берлок (Аргентина) – 6:1, 6:1, 6:1