Australian Open. Федерер и Бердых поспорят за выход в 1/8 финала и другие результаты

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open проходят матчи второго круга.



Теннисисты играли 2 часа 3 минуты. За это время Федерер выиграл три гейма на приеме и проиграл один на своей подаче. На счету Роджера 17 эйсов при двух двойных ошибках и 48 виннерсов при 41-й невынужденной ошибке. Рубин выполнил две подачи навылет, активно выиграл 19 розыгрышей и совершил три двойных и 27 невынужденных ошибок. Ранее теннисисты не встречались. За выход в 1/8 финала соревнований Федереру предстоит сразиться с десятой ракеткой мира, 31-летним чехом Томашем Бердыхом (10), который за 2 часа 5 минут в трех сетах сломил сопротивление 24-летнего американца Райана Харрисона, занимающего в мировом рейтинге 82-е место - 6:3, 7:6(6), 6:2. За выход в 1/8 финала соревнований Федереру предстоит сразиться с десятой ракеткой мира, 31-летним чехом(10), который за 2 часа 5 минут в трех сетах сломил сопротивление 24-летнего американца, занимающего в мировом рейтинге 82-е место - 6:3, 7:6(6), 6:2.

За время игры Бердых сделал пять брейков, 15 эйсов и допустил две двойных ошибки. Харрисон ответил чеху одним брейком и шестью эйсами при 11-ти двойных ошибках. Счет их личных встреч стал 2:0.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников

17-я ракетка мира, 35-летний швейцарец(17) нанес поражение в трех сетах 20-летнему американцу(Q), занимающему в рейтинге ATP 200-ю строчку, со счетом 7:5, 6:3, 7:6(3).Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Ноа Рубин (США, Q) – 7:5, 6:3, 7:6(3)Томаш Бердых (Чехия, 10) — Райан Харрисон (США) – 6:3, 7:6(6), 6:2Кей Нисикори (Япония, 5) — Жереми Шарди (Франция) – 6:3, 6:4, 6:3Лукаш Лацко (Словакия, Q) — Дуди Села (Израиль) – 2:6, 6:3, 6:2, 6:4Станислас Вавринка (Швейцария, 4) — Стив Джонсон (США) – 6:3, 6:4, 6:4Малек Жазири (Тунис) — Александр Бублик (Казахстан, Q) – 6:2, 6:3, 7:5