Australian Open. Монфис стал соперником Долгополова по второму кругу

Шестая ракетка мира, 30-летний француз Гаэль Монфис (6) вышел во второй круг, одержав уверенную победу над 54-м номером мирового рейтинга, 23-летним чехом Иржи Веселы со счетом 6:2, 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 32 минуты. Монфис взял шесть подач соперника и упустил одну свою. На его счету четыре эйса и три двойных ошибки против двух эйсов и восьми двойных у Веселы. За счет активных действий француз выиграл почти в два раза больше розыгрышей, чем чех – 32 против 18 и допустил в два раза меньше невынужденных ошибок – 17 против 38-ми. Счет их личных встреч стал 2:1 в пользу Гаэля.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Мужчины. Одиночный разряд. 128 участников