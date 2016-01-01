Australian Open. Серена Уильямс стартовала с победы и другие результаты

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $36.110.000. Одиночный разряд. 128 участниц

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open проходят матчи первого круга.Прошлогодняя финалистка турнира, вторая ракетка мира 35-летняя американка(2) вышла во второй круг после победы в двух партиях над 59-м номером рейтинга WTA, 19-летней швейцаркойсо счетом 6:4, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Уильямс выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. Серена восемь раз подала навылет, активно выиграла 30 розыгрышей и допустила четыре двойных и 30 невынужденных ошибок. Бенчич сумела ответить американке тремя эйсами, 13-ю виннерсами при двух двойных и 16-ти невынужденных ошибках.За выход в третий круг турнира Уильямс-младшая сыграет против чешки Люси Шафаржовой, которая в трех сетах сломила сопротивление бельгийка Янины Викмайер - 3:6, 7:6(7), 6:1.Серена Уильямс (США, 2) — Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:4, 6:3Люси Шафаржова (Чехия) — Янина Викмайер (Бельгия) – 3:6, 7:6(7), 6:1Йоханна Конта (Великобритания, 9) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 7:5, 6:2Николь Гиббз (США) — Тимя Бабош (Венгрия, 25) – 7:6, 6:4Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:2, 6:0Екатерина Макарова (Россия, 30) — Екатерина Александрова (Россия) – 6:0, 4:6, 6:1Юлия Путинцева (Казахстан, 31) — Лара Арруабаррена (Испания) – 7:6, 7:6Елена Веснина (Россия, 14) — Ана Богдан (Румыния, Q) – 7:5, 6:2Ализе Корне (Франция, 28) — Миртиль Жорж (Франция, WC) – 6:3, 4:6, 6:1Сара Эррани (Италия) — Риса Одзаки (Япония) – 7:5, 6:1Доминика Цибулкова (Словакия, 6) — Дениса Аллертова (Чехия) – 7:5, 6:2Хитер Уотсон (Великобритания) — Саманта Стосур (Австралия, 18) – 6:3, 3:6, 6:0Каролина Возняцки (Дания, 17) — Арина Родионова (Австралия, WC) – 6:1, 6:2Дженнифер Брэйди (США, Q) — Марина Заневская (Украина, LL) – 6:3, 6:2