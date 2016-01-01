Хобарт. Савчук и Олару вышли в финал в парном разряде

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250.000 в парном разряде состоялись полуфинальные матчи.Украинка Ольга Савчук (58-я в парном рейтинге) и её напарница румынка Ралука Олару (64) стали финалистками после победы над Мэнди Минеллой (126) из Люксембурга и Анастасией Севастовой (191) из Латвии со счетом 6:4, 6:2.Поединок продолжался 1 час 13 минут. Савчук и Олару выиграли четыре гейма на приеме и проиграли один на своей подаче. Победительницы выполнили один эйс и допустили три двойных ошибки, а их соперницы три раза подали навылет и один раз ошиблись на подаче.В финале Савчук и Олару сразятся с канадкой Габриэлой Дабровски (38) и китаянкой Ян Чжаосюань (59), которые победили голландку Деми Шуурс (65) и чешку Ренату Воракову (61) - 4:6, 6:1, 10-3.