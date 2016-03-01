Названа дата возвращения Шараповой после отбытия дисквалификации

Российская теннисистка Мария Шарапова впервые примет участие в официальных соревнованиях после дисквалификации 26 апреля на турнире в Штутгарте.«Я счастлива, что мой первый матч состоится на одном из моих любимых турниров, - сказал Шарапова. - Не могу дождаться, чтобы увидеть своих фанатов и вернуться к своему любимому делу».В начале марта 2016 года россиянка призналась, что провалила допинг-тест: в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала ее на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.Отсчет дисквалификации Шараповой ведется с 26 января 2016 года, она сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года.Шарапова в последний раз участвовала в официальном турнире в январе 2016 года - тогда она дошла до 1/4 финала Australian Open, где уступила американке Серене Уильямс (4:6, 1:6).