Брисбен. Свитолина обыграла первую ракетку мира Кербер и вышла в полуфинал

22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная под шестым номером и занимающая в мировом рейтинге 14-е место, обыграла в трех сетах прошлогоднюю финалистку турнира, первую ракетку мира 28-летнюю немку Анжелику Кербер (1) со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Теннисистки играли 1 час 57 минут. За это время Свитолина выиграла семь геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. Элина выполнила семь эйсов при одной двойной ошибке, а Анжелика один раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Благодаря этой победе украинка до минимума сократила отставание в счете по личным встречам с немкой – 4:5.

Теннис. WTA Premier. Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1.000.000.Одиночный разряд. 30 участниц.