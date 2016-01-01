Брисбен. Свитолина обыграла первую ракетку мира Кербер и вышла в полуфинал

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $1 000 000 завершились четвертьфинальные матчи.
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