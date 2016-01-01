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Брисбен. Свитолина обыграла первую ракетку мира Кербер и вышла в полуфинал

Брисбен. Свитолина обыграла первую ракетку мира Кербер и вышла в полуфинал

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $1 000 000 завершились  четвертьфинальные матчи.

22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная под шестым номером и занимающая в мировом рейтинге 14-е место, обыграла в трех сетах прошлогоднюю финалистку турнира, первую ракетку мира 28-летнюю немку Анжелику Кербер (1) со счетом  6:4, 3:6, 6:3.
Теннисистки играли 1 час 57 минут. За это время Свитолина выиграла семь геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. Элина выполнила семь эйсов при одной двойной ошибке, а Анжелика один раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Благодаря этой победе украинка до минимума сократила отставание в счете по личным встречам с немкой – 4:5.

За выход в финал турнира Свитолина сразится с шестой ракеткой мира, 24-летней чешкой Каролиной Плишковой (3), которая выбила из борьбы итальянку Роберту Винчи (8) - 3:6, 6:2, 6:2.

Ранее Свитолина и Плишкова встречались четыре раза, но пока украинке не удавалось победить чешку.

Напомним, второй полуфинальной парой стали испанка Гарбин Мугуруса (4) и француженка Ализе Корне.

Теннис. WTA Premier. Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1.000.000.Одиночный разряд. 30 участниц.
¼ финала
Элина СВИТОЛИНА (Украина, 6) - Анжелика Кербер (Германия, 1) — 6:4, 3:6, 6:3
Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Роберта Винчи (Италия, 8) – 3:6, 6:2, 6:2
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