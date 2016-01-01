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Шэньчжэнь. Савчук и Олару в паре вышли в финал

Шэньчжэнь. Савчук и Олару в паре вышли в финал. Фото: Shenzhen Open / Official websit

В Шэньчжэне (Китай) на турнире WTA категории International с призовым фондом $750.000 в парном разряде проходят четвертьфинальные и полуфинальные матчи.

Украинка Ольга Савчук (65-я в парном рейтинге) и ее напарница румынка Ралука Олару (74), посеянные под третьим номером, стали финалистками после того, как их соперницы, первая пара турнира американка Ракель Атаво (21) и китаянка Сю Ифань (20) снялись с турнира.

В финале соперницами Савчук и Олару станут либо вторые сеяные чешка Андреа Главачкова (9) и китаянка Пен Шуай (43), либо победители поединка между российской парой Натела Дзаламидзе / Вероника Кудерметова и интернациональным дуэтом Виктория Голубич (Швейцария) / Кристина Плишкова (Чехия).
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