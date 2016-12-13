ATP: Победа Веселы над Джоковичем - самый неожиданный результат сезона

(ATP) представила пятерку самых неожиданных результатов сезона-2016.



Самым неожиданным стало поражение первой ракетки мира серба

После победы Веселы поделился эмоциями от успеха: «Я очень счастлив. Когда я выходил на корт, то не рассчитывал на победу. Просто хотел хорошо выступить и выиграть хотя бы один сет. Но я никак не думал, что смогу победить Новака».



Пятерка неожиданных результатов сезона-2016 по версии ATP:

5. Базель. 1/4 финала. Миша Зверев (Германия) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:2, 5:7, 6:1

4. Рио-де-Жанейро. 1/16 финала (1-й круг). Тьяго Монтейро (Бразилия) – Жо-Вильфред Цонга (Франция) – 6:3, 3:6, 6:4



3. Индиан-Уэллс. 1/16 финала (3-й круг). Федерико Дельбонис (Аргентина) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:4, 4:6, 7:6(3)



2. Торонто. 1/32 финала (1-й круг). Денис Шаповалов (Каналда) – Ник Кирьос (Австралия) – 7:6(2), 3:6, 6:3



1. Монте-Карло. 1/16 финала (2-й круг). Иржи Веселы (Чехия) – Новак Джокович (Сербия) – 6:4, 2:6, 6:4.





Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила пятерку самых неожиданных результатов сезона-2016.Самым неожиданным стало поражение первой ракетки мира серба Новака Джоковича от чеха Иржи Веселы, занимающего в мировом рейтинге 55-е место, в 1/16 финала турнира в Монте-Карло. За 2 часа 6 минут Веселы одержал победу со счетом 6:4, 2:6, 6:4.После победы Веселы поделился эмоциями от успеха: «Я очень счастлив. Когда я выходил на корт, то не рассчитывал на победу. Просто хотел хорошо выступить и выиграть хотя бы один сет. Но я никак не думал, что смогу победить Новака».4. Рио-де-Жанейро. 1/16 финала (1-й круг). Тьяго Монтейро (Бразилия) – Жо-Вильфред Цонга (Франция) – 6:3, 3:6, 6:43. Индиан-Уэллс. 1/16 финала (3-й круг). Федерико Дельбонис (Аргентина) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:4, 4:6, 7:6(3)2. Торонто. 1/32 финала (1-й круг). Денис Шаповалов (Каналда) – Ник Кирьос (Австралия) – 7:6(2), 3:6, 6:31. Монте-Карло. 1/16 финала (2-й круг). Иржи Веселы (Чехия) – Новак Джокович (Сербия) – 6:4, 2:6, 6:4.