Рафаэль Надаль: В 2017 году в теннисе будет переходный период, когда сойдутся два поколения

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от следующего сезона.«Я не знаю, что произойдет, я не могу предсказывать будущее, - приводит слова Надаля издание Tennis World Italia. - Все турниры достаточно сложные. Маррей блестяще провел вторую половину сезона, но думаю, в следующем году его захотят потеснить теннисисты, которые еще ни разу не выигрывали турниры «Большого шлема», особенно молодые игроки.Это будет переходный период, когда вместе сойдутся два поколения. «Большая четверка» сделала достаточно много. Теперь с каждым годом будет появляться все больше и больше молодых теннисистов, готовых бороться за титулы.Когда я разговариваю с молодыми игроками 19-20 лет, я вижу их потенциал. Например, Киргиос уже поднялся на вершину, у него невероятные способности. Он может стать первой ракеткой мира и выиграть турнир «Большого шлема», если сможет сосредоточиться на себе. Такая же возможность есть у Зверева».