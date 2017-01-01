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Будапешт официально отозвал заявку на проведение Олимпиады-2024
Будапешт официально отозвал заявку на проведение Олимпиады-2024Власти Будапешта официально отозвали заявку города на право проведения летних Олимпийских игр 2024 года.

Решение отозвать заявку было принято по итогам голосования депутатов городского совета. За отказ от заявки проголосовали 22 депутата, шестеро высказались против. Причиной для отзыва заявки стала кампания венгерской политической организации Momentum по сбору подписей против участия Будапешта в выборах, движение собрало более 260 тыс. подписей, что превысило минимальный порог для организации референдума. Мэр города в этой связи тогда же заявил о намерении рассмотреть вопрос о снятии кандидатуры Будапешта.

В конце февраля стало известно, что Будапешт не будет участвовать в выборах города-организатора летних Олимпийских игр 2024 года. Такое решение было принято по итогам встречи премьер-министра страны Виктора Орбана, мэра Будапешта Иштвана Тарлоша и Венгерского олимпийского комитета.

Выборы столицы Игр-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме. Таким образом, на проведение Игр претендуют Париж и Лос-Анджелес.
По материалам: ТАСС
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