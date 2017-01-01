Валентина Кисель – бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории до 90 кг

Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит (Хорватия), 7 апреля

В Сплите (Хорватия) проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике.В соревнованиях женщин в весовой категории до 90 кг украинкастала серебряным призером в двоеборье, подняв в сумме за два упражнения 240 кг. В активе украинки также малое золото в рывке (110 кг) и малое серебро в толчке (130 кг).Чемпионкой Европы стала россиянка Диана Мстиева, поднявшая в двоеборье на 1 кг больше украинки. Она также стал первой в толчке (132 кг) и второй в рывке (109 кг).Юронзу в двоеборье выиграла армянская спортсменка Татев Хакобян (230 кг).1. Диана Мстиева (Россия) – 241 кг в двоеборье (109 кг в рывке+132 кг в толчке)3. Татев Хакобян (Армения) – 230 (105+125)