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Валентина Кисель – бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории до 90 кг

Валентина Кисель – бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории до 90 кг. Фото telegraf.com.ua

В Сплите (Хорватия) проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

В соревнованиях женщин в весовой категории до 90 кг украинка Валентина Кисель стала серебряным призером в двоеборье, подняв в сумме за два упражнения 240 кг. В активе украинки также малое золото в рывке (110 кг) и малое серебро в толчке (130 кг).

Чемпионкой Европы стала россиянка Диана Мстиева, поднявшая в двоеборье на 1 кг больше украинки. Она также стал первой в толчке (132 кг) и второй в рывке (109 кг).

Юронзу в двоеборье выиграла армянская спортсменка Татев Хакобян (230 кг).

Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит (Хорватия), 7 апреля
Женщины. До 90 кг
1. Диана Мстиева (Россия) – 241 кг в двоеборье  (109 кг в рывке+132 кг в толчке)
2. Валентина Кисель (Украина) – 240 (110+130)
3. Татев Хакобян (Армения) – 230 (105+125)
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