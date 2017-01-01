Андрей Говоров – четвертый на 50 м вольным стилем на этапе КМ в Сингапуре

Сегодня, 18 ноября, в Сингапуре стартовал заключительный, восьмой этап Кубка мира по плаванию.



Украинец Андрей Говоров в плавании на 50 м вольным стилем выиграл квалификацию (21,41), а в финале финишировал с третьим временем (21,55), заняв четвертое место.

Победил россиянин Владимир Морозов (20,61), опередив японца Синри Сиуру и австралийца Кэмерона Мкевоя, проплывших дистанцию с одинаковым временем (21,32) и ставших серебряными призерами.







