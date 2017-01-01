На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Богдан Бондаренко: Я привык на каждом турнире выступать за страну и выкладываться на все сто процентов

Богдан Бондаренко: Я привык на каждом турнире выступать за страну и выкладываться на все сто процентов

Украинец Богдан Бондаренко на чемпионате мира в Лондоне остался без медали, но в секторе боролся как настоящий победитель. Побеждал себя, боль и травмы.
 
2,25 метров он преодолел с третьей попытки. После этого выполнил еще три на 2,32. И если первая была не слишком удачной, то в двух следующих он был очень близок к успеху.
 
- В квалификации было больно смотреть, когда вы прыгали, вставали, шли, хромая, снова прыгали ... Уже сейчас, как считаете, тот прыжок на 2,31 метра ни был лишним?
- 2,31 можно было не прыгать, но тогда было бы потрачено больше нервов. Тем более я прыгал первым и даже если бы пропустил третью попытку на 2,31, а после меня бы люди прыгнули, я бы не прошел квалификацию. Здесь не было другого варианта.
 
- Удалось хоть немного восстановиться к финалу?
- Старались, сделали все, что могли, но очень трудно. Восстановлением нужно очень серьезно заниматься. Когда тебе 20 лет - это одно. А я 12 лет в спорте, и здесь уже иначе нужно подходить к процессу восстановления. Сейчас от него очень многое зависит.
 
- Вы выигрывали соревнования и медали тремя-пятью прыжками. Здесь на двух высотах было потрачено шесть попыток, что для вас, в принципе, достаточно сложно физически. В чем были ошибки на 2,25, которые заставили трижды выходить на эту высоту?
- На разминке почувствовал на стопе спазм мышцы, что на психологическом уровне не давало оттолкнуться. То есть ты ставишь ногу, а организм тебе говорит: «Нет, стой! Нельзя так делать, сейчас она сломается». Были такие позывы, я пытался их преодолеть, но было сложно.
 
- В первой попытке на 2,32 метра как раз не удалось оттолкнуться?
- Вероятно, что да, но вторая и третья попытки были хорошими. Медаль была совсем рядом ...
 
Я привык на каждом турнире выступать за страну, выкладываться на все сто процентов, и это дает о себе знать. Олимпийские игры в Рио ... Тогда как будто взяли бумажку, смяли ее - и мы теперь ждем, когда она расправится. Для этого нужно много всего сделать. И хочется, чтобы рядом были люди, которые больше пытались понять, помогали восстановиться. Потому что когда у тебя медаль, есть куча людей, которые с тобой фотографируются. Но когда ты остаешься один на один с травмами, ситуация меняется. Хорошо, что есть люди, которые помогают и поддерживают. Хочется, чтобы они оставались и не оставляли нас.
 
- Далее по плану восстановления?
- Да, будем искать того, кто сможет разровнять эту бумажку.
 
- Проблемы с той же стопой, на которой несколько лет назад делали операцию?
- Да. Она болит, не дает прыгать. Это хроническая травма. Последний раз я прыгал в удовольствие в 2014 году. В 2015-м неправильное самолечение привело к тому, что в ноге была большая дыра. 2016-й - проблемы с зубами, гайморит. И сейчас, в марте, травмировал колено на сборе в ЮАР, в результате чего мы потеряли месяц. А в июле, за месяц до чемпионата мира, на тренировке произошла проблема со стопой. Мы делали все, что могли. Ездили лечиться, нам очень хорошо помогли ... Но чуда не произошло, хотя все было очень близко.
 
Напомним, чемпионом мира с результатом 2,35 м стал катарец Мутаз Эсса Баршим. Россиянину Данилу Лысенко, выступавшему под нейтральным флагом, для «серебра» хватило 2,32 м, а сириец Махди Эддин Газаль выиграл бронзовую медаль с результатом 2,29 м. Бондаренко - 9-й.

По материалам: ФЛАУ
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Богдан Бондаренко – девятый в прыжках в высоту на ЧМ в Лондоне
Богдан Бондаренко: Сделал максимально все, что от меня зависело
Богдан Бондаренко: Могло бы быть золото, надо было прыгать с первых попыток
Богдан Бондаренко - второй на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме
Украинцы Бондаренко и Проценко оформили победный дубль по прыжкам в высоту на Чемпионате Европы
Ломаченко: Мотивация у меня одна – я не люблю проигрывать
Богдан Бондаренко: «Я расслабился и перед прыжком попросил у зрителей не привычной тишины, а аплодисментов»
Богдан Бондаренко: В том, что не побил мировой рекорд в Москве есть и свой плюс
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Богдан Бондаренко: Я привык на каждом турнире выступать за страну и выкладываться на все сто процентов
Сборная США выиграл медальный зачет ЧМ по легкой атлетике; украинцы на 32-м месте
Мужская сборная Тринидада и Тобаго – чемпион мира в эстафете 4х400 м
Американки – чемпионки мира в эстафете 4х400 м
Кенийцы Манангой и Черуйот сделали победный дубль на ЧМ мира в беге на 1500 м

Последние новости спорта

19:52 21 августа Надаль вновь станет первой ракеткой мира, опередив Маррея 67 | Теннис

19:31 Богдан Бондаренко: Я привык на каждом турнире выступать за страну и выкладываться на все сто процентов 63 | Легкая атлетика

19:05 Победа Александра Зверева над Роджером Федерером в финале «Мастерс» в Монреале (Видео) 89 | Теннис / Видео

18:52 Хэмилтон рассказал, ради чего может покинуть «Мерседес» 79 | Формула-1

18:43 Федерер: Зверев играл потрясающе 132 | Теннис

18:11 Макгрегор: Я вытащил весь промоушен боя с Флойдом на себе и заработаю 100 миллионов 137 | Бокс

18:00 Вильнев: Феттелю грозит психологическое истощение 112 | Формула-1

17:52 Промоутер: Я абсолютно уверен, что бой Мейвезер – Макгрегор завершится нокаутом 93 | Бокс

17:42 Бизнесмены поставили 880 тысяч долларов на победу Мейвезера над Макгрегором 113 | Бокс

17:14 Рейтинг WTA. Свитолина стала четвертой ракеткой мира, Цуренко осталась 30-й 125 | Теннис / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Победа Ломаченко над Марриагой в фотографиях

Ломаченко —Марриага: Взвешивание (Фото, видео)

Победа Майки Гарсии над Эдриеном Броунером в фотографиях

Ломаченко готовится к бою с Марриагой (Фото)

Мейвезеру пришлось стать на стул, чтобы сфотографироваться с Джошуа (Фото)

Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото)

Пресс-конференция Мейвезера и Макгрегора (Фото)

ВИДЕО

Победа Александра Зверева над Роджером Федерером в финале «Мастерс» в Монреале (Видео)

Победа Свитолиной над Возняцки в финале турнира в Торонто (Видеообзор)

Торонто. Победа Свитолиной над Халеп (Видеообзор)

Монреаль. Поражения Надаля и Монфиса, победы Федерера и Александра Зверева (Видеообзор)

Победа Свитолиной над Винус Уильямс: лучшие моменты (Видео)

Монреаль. Победы Федерера, Надаля, Монфиса и Зверева (Видеообзор)

НБА представила 10 лучших моментов Леброна Джеймса в сезоне-2016/17 (Видео)





Топ-новости недели

Рейтинг WTA. Свитолина стала четвертой ракеткой мира, Цуренко осталась 30-й
Элина Свитолина стала чемпионкой турнира в Торонто, обыграв Возняцки
Вероника Марченко – бронзовый призер немецкого этапа КМ в стрельбе из классического лука
Торонто. Свитолина отдала два гейма Халеп и вышла в финал
Сергей Cтаховский стал победителеи турнира в Словении








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Август 2017 (211)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Рафаэль Надаль, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги