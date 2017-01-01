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Украинцы завоевали пять медалей в третий день молодежного ЧЕ по легкой атлетике

Алена Шамотина

В Быдгоще (Польша) проходит молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике (спортсмены до 23-х лет). В третий день соревнований украинцы завоевали пять медалей – одну золотую, две серебряных и две бронзовых.

Алена Шамотина стала чемпионкой Европы в метании молота. Победной для нее стала вторая попытка, в которой она отправила снаряд на 67,46 м. В борьбе за второе место француженка Камилла Саинте Люсь (66,98) опередила норвежку Беатрис Нэдберге Ллано (66,74).

Наталия Стребкова стала серебряным призером в беге на 3000 м с препятствиями, финишировав с молодежным рекордом Украины – 9.44,52. Быстрее украинки пробежала дистанцию датчанка Анна Эмили Муллер (9.43,05). Бронзу выиграла француженка Эмма Оудио (9.50,30).

Серебро для сборной Украины принесла и Марина Килипко в прыжках с шестом с результатом 4,45 м. Золото завоевала швейцарка Ангелика Мозер (4,55). Бронза досталась британке Люси Бриан (4,40).

Яна Качур стала бронзовым призером в беге на 200 м с личным рекордом – 23,20. Быстрее всех пробежала британка Финет Агьяпонг (22,87), серебро завоевала швейцарка Сара Атко (22,90).  

Виктор Лонской стал обладателем бронзовой медали в прыжках в высоту. Планку на высотах 2,22 и 2,24 м украинец преодолел со второй попытки и по этому показателю уступил белорусу Дмитрию Набокову (2,24), ставшему победителем и серебряному призеру из Италии Кристиану Фалоччи (2,24).

Николай Нижник в финале бега на 5000 м занял 11-е место (14.28,40). Чемпионом Европы стал итальянец Йеманеберхан Криппа (14.14,28). В призовую тройку также вошли бельгиец Саймон Дебоньес (14.14,71) и испанец Карлос Майо (14.15,07).

Напомним, ранее золото завоевал Владислав Мазур в прыжках в длину с лучшим результатом европейского сезона среди молодежи.

Таким образом, после трех дней соревнований в Быдгоще в активе украинцев шесть медалей – по две каждого достоинства и сборная Украины занимает второе место. Лидирует команда Германии (2-3-5), третьи – испанцы и поляки ( по 2-2-1), пятые – британцы (2-1-2), шестые – венгры (2-1-1).

Легкая атлетика. Чемпионат Европы U23. Быдгощ (Польша). 15 июля
(Финалы с участием украинцев)
Мужчины
5000 м
1. Йеманеберхан Криппа (Италия) – 14.14,28
2. Саймон Дебоньес (Бельгия) – 14.14,71
3. Карлос Майо (Испания) – 14.15,07

11. Николай Нижник (Украина) – 14.28,40

Высота
1. Дмитрий Набоков (Беларусь) – 2,24
2. Кристиан Фалоччи (Италия) – 2,24
3. Виктор Лонский (Украина) – 2,24

Женщины
200 м
1. Финет Агьяпонг (Великобритания) – 22,87
2. Сара Атко (Швейцария) – 22,90
3. Яна Качур (Украина) – 23,20 – личный рекорд

3000 м/п
1. Анна Эмили МУЛЛЕР (Дания) – 9.43,05
2. Наталия Стребкова (Украина) – 9.44,52 - рекорд Украины U23
3. Эмма Оудио (Франция) – 9.50,30

Шест
1. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,55
2. Марина Килипко (Украина) – 4,45
3. Люси Бриан (Великобритания) – 4,40

Молот
1. Алена Шамотина (Украина) – 67,46
2. Камилла Саинте Люсь (Франция) – 66,98
3. Беатрис Нэдберге Ллано (Норвегия) – 66,74
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