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Украинцы завоевали серебро и бронзу в третий день чемпионата Европы по легкой атлетике
Украинцы завоевали серебро и бронзу в третий день чемпионата Европы по легкой атлетикеВчера, 5 марта, в Белграде (Сербия) прошел заключительный, третий день 34-го чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении.

Медальная копилка сборной Украины пополнилась двумя медалями – одной серебряной и одной бронзовой.

Олеся Повх завоевала серебряную медаль в беге на 60 м с личным рекордом 7,10 секунды, уступив 4 сотых секунды британке Аше Филип. Бронза в активе польки Евы Свободовой (7,10), уступившей украинке по фотофинишу.

Бронзовыми призерами стали Ольга Бибик, Анастасия Брызгина, Татьяна Мельник и Ольга Ляхова в эстафете 4х400 м с результатом 3.32,10. Победили польки (3.29,94), вторыми стали британки (3.31,05).

В мужской эстафете 4х400 м украинцы Даниил Даниленко, Алексей Поздняков, Евгений Гуцол и Виталий Бутрым заняли пятое место.

Марина Бех в прыжках в длину с результатом 6,59 м была седьмой.

Напомним, во второй день соревнований в Белграде бронзовыми призерами стали Сергей Никифоров (длина) – 8,07 м, Юлия Левченко (высота) – с личным рекордом 1,94 м и Марина Килипко (шест).

Всего на чемпионате Европы было разыграно 26 комплектов наград. В общекомандном зачете сборная Украины с одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями заняла 16-е место.
Первыми стали поляки (7-1-4), вторыми - британцы (5-4-1), третьими – немцы  (2-2-5), четвертыми - французы (2-1-0), пятыми - чехи (1-2-4), шнстыми - испанцы (1-2-1).
По общему числу наград первые – поляки (12), вторые – британцы (10), третьи – немцы (9).

За медалями разного достоинства на пьедестал поднимались представители 26-ти стран.

Легкая атлетика. Чемпионат Европы в помещении. Белград (Сербия), 5 марта
Женщины
60 м
1. Аша Филип (Великобритания) – 7,06
2. Олеся Повх (Украина) – 7,10
3. Ева Свободова (Польша) – 7,10

31. Виктория Кащеева (Украина) – 7,52 (в квалификации)
800 м
1. Селина Бюхель (Швейцария) – 2.00,38
2. Шелайна Оскан-Кларк (Великобритания) – 2.00,39
3. Анита Хинриксдоттир (Исландия) – 2.01,25

9. Анастасия Ткачук (Украина) – 2.05,78 (в полуфинале)
17. Ольга Ляхова (Украина) – 2.06,33 (в квалификации)
3000 м
1. Лаура Майр (Великобритания) – 8.35,67
2. Язмин Кан (Турция) – 8.43,46
3. Эйлид Макколган (Великобритания) – 8.47,43
Эстафета 4х400 м
1. Польша – 3.29,94
2. Великобритания – 3.31,05
3. Украина (Ольга Бибик, Анастасия Брызгина, Татьяна мельник, Ольга Ляхова) – 3.32,10
Длина
1. Ивана Спанович (Сербия) – 7,24
2. Лоррейн Уген (Великобритания) – 6,97
3. Клаудия Салман-Рат (Германия) – 6,94

7. Марина Бех (Украина) – 6,59
13. Анна Венгрус (Украина) – 6,10 (в квалификации)

Мужчины
800 м
1. Адам Кщот (Польша) – 1.48,87
2. Андреас Бубе (Дания) – 1.49,32
3. Альваро Де Арриба (Испания) – 1.49,68
3000 м
1. Адель Мешаал (Испания) – 8.00,60
2. Хенрик Ингебритсен (Норвегия) – 8.00,93
3. Рихард Рингер (Германия) – 8.01,01

14. Владимир Киц (Украина) – 8.04,96 ( в квалификации)
Эстафета 4х400 м
1. Польша – 3.06,99
2. Бельгия – 3.07,80
3. Чехия – 3.08,60

5. УКРАИНА (Даниил Даниленко, Алексей Поздняков, Евгений Гуцол, Виталий Бутрым) – 3.09,64
Тройной прыжок
1. Нельсон Эвора (Португалия) – 17,20
2. Фабрицио Донато (Италия) – 17,13
3. Макс Хесс (Германия) – 17,12

16. Павел Безнис (Украина) – 15,99 (в квалификации)
Высота
1. Сильвестер Беднарек (Польша) – 2,32
2. Робби Грабарж (Великобритания) – 2,30
3. Павел Селиверстов (Белурсь) – 2,27

14. Александр Баранников (Украина) – 2,21 (в квалификации)
Семиборье
1. Кевин Майер (Франция) – 6479
2. Хорхе Уренья (Испания) – 6227
3. Адам Хельцелет (Чехия) – 6110
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