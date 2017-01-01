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Команда Усэйна Болта победила на первом этапе Nitro Athletics

Команда Усэйна Болта победила на первом этапе Nitro Athletics

Команда Bolt All Stars, за которую выступает ямайский спринтер Усэйн Болт, стала победителем первого этапа легкоатлетических соревнований Nitro Athletics, прошедших в Мельбурне.

Nitro Athletics - новые коммерческие соревнования, участие в которых принимают сборные Китая, Англии, Японии, Новой Зеландии и Bolt All Stars. Каждая команда состоит из 24 спортсменов (12 мужчин и 12 женщин). Турнир включает себя соревнования в различных легкоатлетических дисциплинах, а также паралимпийских видах.

Bolt All Stars стала победителем первого этапа, набрав 1080 очков, второе место осталось за австралийцами (1050), третье - за китайцами (845).

Сам Болт принял участие в смешанной эстафете 4х100 метров, в которой его команда пришла к финишу первой. «Это было очень весело, а я был взволнован этим забегом. С нетерпением жду начала следующего уик-энда», - сказал ямайский спринтер.

Следующий соревновательный день пройдет 9 февраля. По его итогам определяться участники финала Nitro Athletics, который состоится 11 февраля.
По материалам: ТАСС
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