Команда Усэйна Болта победила на первом этапе Nitro Athletics

Команда Bolt All Stars, за которую выступает ямайский спринтер Усэйн Болт, стала победителем первого этапа легкоатлетических соревнований Nitro Athletics, прошедших в Мельбурне.Nitro Athletics - новые коммерческие соревнования, участие в которых принимают сборные Китая, Англии, Японии, Новой Зеландии и Bolt All Stars. Каждая команда состоит из 24 спортсменов (12 мужчин и 12 женщин). Турнир включает себя соревнования в различных легкоатлетических дисциплинах, а также паралимпийских видах.Bolt All Stars стала победителем первого этапа, набрав 1080 очков, второе место осталось за австралийцами (1050), третье - за китайцами (845).Сам Болт принял участие в смешанной эстафете 4х100 метров, в которой его команда пришла к финишу первой. «Это было очень весело, а я был взволнован этим забегом. С нетерпением жду начала следующего уик-энда», - сказал ямайский спринтер.Следующий соревновательный день пройдет 9 февраля. По его итогам определяться участники финала Nitro Athletics, который состоится 11 февраля.