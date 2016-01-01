Российские легкоатлеты отказываются от российского флага

Чемпионка Европы 2014 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, чемпионка России в беге на 1500 метров Анастасия Калина, чемпионка Европы 2015 года в помещении на дистанции 3000 метров Елена Коробкина подали в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в международных турнирах через Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.



«Еще три заявки на участие в международных турнирах отправлены в IAAF через ВФЛА – от Анжелики Сидоровой, Анастасии Калины и Елены Коробкиной, - приводит



Ранее IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.



От российского флага также отказался чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина.



В ноябре 2015 года членство ВФЛА в IAAF было приостановлено из-за череды допинговых скандалов. В результате, российские легкоатлеты потеряли право участия в международных турнирах. В частности, все они, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не были допущены на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.



Если российским спортсменам одобрят индивидуальные заявки, то они будут выступать на международных соревнованиях под флагом IAAF. Как ожидается, поток спортивных эмигрантов будет расти - под флагом России легкоатлеты не смогут выступать в том числе и в коммерческих турнирах, где зарабатывают себе на жизнь. Чемпионка Европы 2014 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, чемпионка России в беге на 1500 метров Анастасия Калина, чемпионка Европы 2015 года в помещении на дистанции 3000 метров Елена Коробкина подали в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в международных турнирах через Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.«Еще три заявки на участие в международных турнирах отправлены в IAAF через ВФЛА – от Анжелики Сидоровой, Анастасии Калины и Елены Коробкиной, - приводит «Р-Спорт» слова Шляхтина. - IAAF рекомендовала спортсменам, чтобы координатором подачи заявок была ВФЛА. То есть мы контролируем процесс подачи индивидуальных заявок, других механизмов сейчас нет».Ранее IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.От российского флага также отказался чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина.В ноябре 2015 года членство ВФЛА в IAAF было приостановлено из-за череды допинговых скандалов. В результате, российские легкоатлеты потеряли право участия в международных турнирах. В частности, все они, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не были допущены на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.Если российским спортсменам одобрят индивидуальные заявки, то они будут выступать на международных соревнованиях под флагом IAAF. Как ожидается, поток спортивных эмигрантов будет расти - под флагом России легкоатлеты не смогут выступать в том числе и в коммерческих турнирах, где зарабатывают себе на жизнь.