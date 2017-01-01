Бьорген выиграла лыжную гонку на 10 км на ЧМ в Лахти; Шевченко – 44-я

Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия), 28 февраля

В Лахти (Финляндия) продолжается 51-й чемпионат мира по лыжным видам спорта.Норвежка Марит Бьорген выиграла лыжную гонку на 10 км классическим стилем с раздельным стартом и стала 16-кратной чемпионкой мира. Бьорген прошла дистанцию за 25 минут 24,9 секунды и выиграла 41 секунду у ближайшей преследовательницы шведки Шарлотты Каллы, которая в борьбе за серебро на 14,5 секунд опередила норвежку Астрид Якобсен.Лучшая из украинок Валентина Шевченко заняла 44-е место, проиграв победительнице более четырех минут.На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти за 5 дней соревнований разыграно 12 комплектов медалей из 21-го.Возглавляет медальный зачет сборная Норвегии в активе которой 9 медалей – 4 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых. Вторые – немцы (4-2-2), третьи – россияне (2-2-0), четвертые – австрийцы (1-1-1), пятые – итальянцы (1-1-0), шестые – американцы и японцы (по 0-1-2), восьмые – шведы и финны (по 0-1-1). Украинцы на пьедестал не поднимались.1. Марит Бьорген (Норвегия) – 25.24,92. Шарлотта Калла (Швеция) – отставание 41,03. Астрид Якобсен (Норвегия) – + 55,544. Валентина Шевченко (Украина) - +4.02,050. Татьяна Антипенко (Украина) - +4.26,460. Лада Нестеренко (Украина) - +5.21,064. Юлия Кроль (Украина) - +6.37,6