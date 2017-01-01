Ярослав Паниот – призер турнира в Эстонии - Tallinn Trophy

В столице Эстонии проходит международный турнир по фигурному катанию Tallinn Trophy.



Украинский фигурист Ярослав Паниот поднялся на третью ступеньку пьедестала, не удержав лидирующую позицию, на которой находился после исполнения короткой программы. Общая сумма, которую набрал украинец, значительно ниже его лучшего результата и составляет 221.23 балла.

Ярослава «подвело» выступление в произвольной, где он допустил ряд ошибок в прыжковой части программы. С двумя падениями украинец получил за произвольную 139.98 баллов - 71.78 за технику и 70.20 за компоненты и пропустил вперед россиянина Дмитрия Алиева и американца Алексея Красножона.

В таком же порядке эти фигуристы расположились и в общем зачете: у Алиева 235.10 баллов, у Красножона - 222,39.



Напомним, 19-летний Ярослав Паниот уже год тренируется у известного американского тренера Тэмми Гэмбл. Ранее фигурист отмечал, что тренер взялась за него «всерьез» и прилагает максимум усилий для того, чтобы он прогрессировал. Сама Гэмбл дает высокую оценку украинцу. «Яро (Паниот) ... суперталантливый и я очень рада, что могу с ним работать», - сказала она американскому изданию «The Press Enterprise».



В сентябре Ярослав Паниот на международном турнире в Оберсдорфе завоевал для Украины лицензию на участие в зимних Олимпийских играх-2018 в мужском одиночном катании. Теперь он готовится к отборочным соревнованиям - декабрьскому чемпионату Украины, на котором будут названы имена тех, кто в феврале отправится в олимпийский Пхенчхан. Соперником у Ярослава будет Иван Павлов.



В спортивных танцах на льду украинский дуэт Дарья Попова / Владимир Беликов занял общее девятое место с результатом 136.06 баллов. В произвольной программе, как и в короткой фигуристы были восьмыми.



Отметим, что в начале сезона Владимир Беликов получил серьезную травму, последствия которой еще сказываются на прокатах этой талантливой пары.