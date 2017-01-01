На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ярослав Паниот – призер турнира в Эстонии - Tallinn Trophy

Ярослав Паниот – призер турнира в Эстонии - Tallinn Trophy. Фото ufsf.com.uaВ столице Эстонии проходит международный турнир по фигурному катанию Tallinn Trophy.

Украинский фигурист Ярослав Паниот поднялся на третью ступеньку пьедестала, не удержав лидирующую позицию, на которой находился после исполнения короткой программы. Общая сумма, которую набрал украинец, значительно ниже его лучшего результата и составляет 221.23 балла.
Ярослава «подвело» выступление в произвольной, где он допустил ряд ошибок в прыжковой части программы. С двумя падениями украинец получил за произвольную 139.98 баллов - 71.78 за технику и 70.20 за компоненты и пропустил вперед россиянина Дмитрия Алиева и американца Алексея Красножона.
В таком же порядке эти фигуристы расположились и в общем зачете: у Алиева 235.10 баллов, у Красножона - 222,39.

Напомним, 19-летний Ярослав Паниот уже год тренируется у известного американского тренера Тэмми Гэмбл. Ранее фигурист отмечал, что тренер взялась за него «всерьез» и прилагает максимум усилий для того, чтобы он прогрессировал. Сама Гэмбл дает высокую оценку украинцу. «Яро (Паниот) ... суперталантливый и я очень рада, что могу с ним работать», - сказала она американскому изданию «The Press Enterprise».

В сентябре Ярослав Паниот на международном турнире в Оберсдорфе завоевал для Украины лицензию на участие в зимних Олимпийских играх-2018 в мужском одиночном катании. Теперь он готовится к отборочным соревнованиям - декабрьскому чемпионату Украины, на котором будут названы имена тех, кто в феврале отправится в олимпийский Пхенчхан. Соперником у Ярослава будет Иван Павлов.

В спортивных танцах на льду украинский дуэт Дарья Попова / Владимир Беликов занял общее девятое место с результатом 136.06 баллов. В произвольной программе, как и в короткой фигуристы были восьмыми.

Отметим, что в начале сезона Владимир Беликов получил серьезную травму, последствия которой еще сказываются на прокатах этой талантливой пары.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ярослав Паниот – 11-й на юниорском ЧМ по фигурному катанию в Дебрецене
Украинская фигуристка Анастасия Архипова - на пьедестале престижного турнира
Хавьер Фернандес – чемпион мира по фигурному катанию; Ярослав Паниот – 24-й
Ярослав Паниот – четвертый на юниорском Гран-при по фигурному катанию в США
Американский фигурист Чен выиграл короткую программу на юниорском Гран-при; Паниот - 12-й
Джошуа Форис выиграл короткую программу на Гран-при по фигурному катанию; Ярослав Паниот – 21-й
Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)
Ярослав Паниот – четвертый в короткой программе на этапе Гран-при в Колорадо-Спрингс
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Ярослав Паниот – призер турнира в Эстонии - Tallinn Trophy
Украинская фигуристка Анастасия Архипова - на пьедестале престижного турнира
Танцоры Александра Назарова и Максим Никитин – призеры Кубка Варшавы
Испанец Хавьер Фернандес – победитель французского этапа Гран-при по фигурному катанию
Россияне Тарасова и Морозов – победители Гран-при по фигурному катанию среди пар

Последние новости спорта

18:39 Новый логотип Формулы 1 покажут в воскресенье 44 | Формула-1

18:03 Ярослав Паниот – призер турнира в Эстонии - Tallinn Trophy 78 | Фигурное катание / Главные новости спорта

17:39 Кубок Дэвиса. Гоффен принес Бельгии первое очко в финала против Франции 84 | Теннис

17:25 Брынзак: Медаль на Олимпиаде станет подтверждением того, что биатлон в Украине есть 108 | Биатлон

16:49 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездов 122 | Формула-1

16:08 Иранским тяжелоатлеткам разрешили соревноваться в хиджабах 108 | Тяжелая атлетика

15:53 Промоутер: Белью заинтересован только в топ-именах: Хэй, Паркер или Фьюри 83 | Бокс

15:33 Ковалев: Я перезарядился, перезагрузился и хочу оправдать свои ожидания в бою против Шабранского 98 | Бокс

15:07 Феттель: Победа в Абу-Даби помогла бы команде 127 | Формула-1

13:08 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Феттель – лучший в первой сессии свободных заездов 158 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Ковалев vs Шабранский: Финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

ВИДЕО

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

Откровенное интервью Дениса Беринчика (Видео)

НХЛ. Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко оформил «хет-трик Горди Хоу» (+Видео)

НБА. ТОП-10 игрового дня (Видео)

Боксер нокаутировал соперника за 11 секунд в титульном бою (+Видео)

Биатлон. Шушен-2017. Мужской масс-старт (Видео)

Биатлон. Шушен-2017. Женский масс-старт (Видео)





Топ-новости недели

Ярослав Паниот – призер турнира в Эстонии - Tallinn Trophy
Формула-1. Гран-При Абу-Даби: Превью этапа
Украинские пауэрлифтеры - лучшие в мире
Григор Димитров - чемпион Итогового турнира ATP
Итоговый турнир ATP. Континен и Пирс - победители в парном разряде








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (387)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги