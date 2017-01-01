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Украинцы завоевали три медали на венгерском этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ

Украинцы завоевали три медали на венгерском этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ

В Сегеде (Венгрия) проходит первый день финалов второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

В утренней сессии украинцы завоевали три медали – одну серебряную и две бронзовых.

Виталий Цуркан и Олег Кухарик в байдарке-двойке на дистанции 1000 м финишировали вторыми, уступив испанскому экипажу 0,864 секунды и опередив бронзовых призеров из Чехии на 2,754 секунды.

Игорь Трунов и Иван Семыкин в байдарке-двойке на 500 м стали бронзовыми призерами (1.28,386). Украинцы уступили серебряным призерам из Венгрии 0,084 секунды и победителям из Франции – 0,261 секунды.  

Людмила Лузан в каноэ-одиночке на дистанции 500 м финишировала третьей (2.08,504). Золото завоевала венгерка Вираг Балла (2.05,035), серебряным призером стала канадка Кэйт Винсент (2.06,950).

Отметим также, что украинский параканоист Сергей Емельянов (класс КL3) победил на дистанции 200 м (39,254), опередив двух россиян - Леонида Круглова (39,808) и Артема Воронкова (40,262)

Гребля на байдарках и каноэ. Кубок мира. Второй этап. Сегед (Венгрия), 27 мая
Мужчины.
Байдарка-двойка. 1000 м
1. Иниго Пенья / Франсиско Кубелос (Испания) – 3.05,624
2. Виталий Цуркан / Олег Кухарик (Украина) – 3.06,485
3. Даниэль Гавел / Якуб Шпикар (Чехия) – 3.09,239

Байдарка-двойка. 500 м
1. Гийом Ле Фло / Себастьен Жюве (Франция) – 1.28,125
2. Роберт Ильеш / Тибор Хюфнагель (Венгрия) – 1.28,302
3. Игорь Трунов / Иван Семыкин (Украина) – 1.28,386

Женщины. Каноэ-одиночка. 500 м
1. Вираг Балла (Венгрия) – 2.05,035
2. Кэйт Винсент (Канада) – 2.06,950
3. Людмила Лузан (Украина) – 2.08,504
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