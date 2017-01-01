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ЧМ по хоккею-2017. Канада разгромила Норвегию и гарантировала себе первое место в группе В (+Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада разгромила Норвегию и гарантировала себе первое место в группе В

Сегодня, 15 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят матчи группового этапа.

В группе В сборная Канады забросила пять безответных шайб команде Норвегии – 5:0.
У победителей голы в свой актив записали Брэйден Шенн (18-я минута), дубль сделал Колтон Парэйко (19, 39), по разу отметились также Марк Шайфли (35) и Райан О'Райлли (59). Вратарь Чад Джонсон оформил «сухой» матч, отразив 10 бросков.

Сборная Канады гарантировала себе первое место в группе А (16 очков, 6 матчей). В активе норвежцев 8 очков в шести матчах, что не позволит им подняться выше пятого места и пройти в плей-офф.

Напомним, турнир проходит по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах первые четыре места, выходят в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетает в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 15  мая.
Группа В. Париж (Франция).
Канада – Норвегия - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
1:0 – Шенн (Симмондс) – 17:48 (5х4)
2:0 – Парэйко (О`Райлли, Маккиннон) – 18:42 (5х4)
3:0 – Шайфли (Мэтисон, Скиннео) – 34:57
4:0 – Парэйко (Саккиннон, Марнер) – 38:14 (5х4)
5:0 – О`Райлли (Шайфли, Маккиннон) = 57:20 (5х4)
Вратари: Джонсон 10/10 – Хеукеланд 43/48
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