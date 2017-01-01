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ЧМ по хоккею-2017. Дания отыгралась со счета 0:2 и в овертайме одолела Германию

ЧМ по хоккею-2017. Дания отыгралась со счета 0:2 и в овертайме одолела Германию

Сегодня, 12 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят очередные матчи группового этапа.

В группе А cборная Дании отыгралась со счета 0:2 и в овертайме одолела Германию – 3:2 ОТ.
На десятой минуте встречи немцы вели 2:0. Шайбы забросили Патрик Раймер (9-я минута) и Брукс Мацек (10).
Однако датчане смогли открыться еще до перерыва благодаря голам Фредерика Сторма (17) и Мортена Поульсена (17), которые были забиты с разницей в 25 секунд. До окончания основного времени ни одной из команд не удалось поразить ворота соперников. В овертайме победу команде Дании принес Петер Регин (62).
Германия занимает пятое место в группе А (6 очков, 5 матчей), Дания поднялась на шестое место (4 очка, 5 матчей).
В группе В

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 12  мая.
Группа А. Кёльн (Германия).
Дания – Германия – 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
0:1 – Раймер (Зайденберг, Элиц) – 08:26
0:2 – Мацек (Кагун, Зайденберг) – 09:43
1:2 – Поульсен (Кристенсен) – 16:09
2:2 – Сторм (Якобсен, Кристенсен) – 16:34
3:2 – Регин (Элерс, Дам) - 61:40 (3х3)
Вратари: Дам 27/29 – Аус ден Биркен 26/29

Турнирная таблица
Группа А
1. Россия – 11 очков/4 матча (разница забитых и пропущенных шайб +16)
2. Швеция – 10/5 (+12)
3. США – 9/4 (+8)
4. Латвия – 9/4 (+4)
5. Германия – 6/5 (-7)
6. Дания – 4/5 (-9)
7. Словакия – 4/4 (-3)
8. Италия – 1/5 (-21)


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