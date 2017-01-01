ЧМ по хоккею-2017. Дания отыгралась со счета 0:2 и в овертайме одолела Германию

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 12 мая.

Сегодня, 12 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят очередные матчи группового этапа.cборная Дании отыгралась со счета 0:2 и в овертайме одолела Германию – 3:2 ОТ.На десятой минуте встречи немцы вели 2:0. Шайбы забросили Патрик Раймер (9-я минута) и Брукс Мацек (10).Однако датчане смогли открыться еще до перерыва благодаря голам Фредерика Сторма (17) и Мортена Поульсена (17), которые были забиты с разницей в 25 секунд. До окончания основного времени ни одной из команд не удалось поразить ворота соперников. В овертайме победу команде Дании принес Петер Регин (62).Германия занимает пятое место в группе А (6 очков, 5 матчей), Дания поднялась на шестое место (4 очка, 5 матчей).В группе В– Германия – 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 1:0)0:1 – Раймер (Зайденберг, Элиц) – 08:260:2 – Мацек (Кагун, Зайденберг) – 09:431:2 – Поульсен (Кристенсен) – 16:092:2 – Сторм (Якобсен, Кристенсен) – 16:343:2 – Регин (Элерс, Дам) - 61:40 (3х3)Дам 27/29 – Аус ден Биркен 26/291. Россия – 11 очков/4 матча (разница забитых и пропущенных шайб +16)2. Швеция – 10/5 (+12)3. США – 9/4 (+8)4. Латвия – 9/4 (+4)5. Германия – 6/5 (-7)6. Дания – 4/5 (-9)7. Словакия – 4/4 (-3)8. Италия – 1/5 (-21)