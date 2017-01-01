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ЧМ по хоккею-2017. Россия всухую обыграла Данию, Чехия в овертайме победила Норвегию (+Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия всухую обыграла Данию, Чехия в овертайме победила Норвегию (+Видео)

Сегодня, 11 мая, в Кельне (Германия) и Париже (Франция) на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд проходят очередные матчи группового этапа.

В группе А сборная России забросила три безответных шайбы команде Дании. В первом периоде ни одной из команд не удалось распечатать ворота соперников, а во второй двадцатиминутке россияне забросили три шайбы в течение 70 секунд. Голы на свой счет записали Богдан Киселевич (36-я минута), Сергей Плотников (36) и Никита Гусев (37).
Россияне одержала четыре победы в четырех матчах и занимают первое место в группе А, имея в активе 11 очков. Команда Дании с двумя очками занимает предпоследнее место.

В группе В сборная Чехии одержала победу над командой Норвегии со счетом 1:0. В основное время команды не смогли поразить ворота соперника, а в овертайме победу чешской команде принес нападающий Ян Коварж.
Сборные Чехии и Норвегии имеют в активе по семь очков, но по дополнительным показателям чехи занимают третьем месте в группе, а норвежцы — пятое.

Сегодня также состоятся еще два матча: Швеция – Латвия и Канада - Франция.

Турнир проходит по круговой системе. Команды, занявшие в своих группах первые 4 места, выйдут в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Хоккей. Чемпионат мира. Кельн (Германия). Париж (Франция). 11 мая.
Группа А. Кёльн (Германия).
Россия – Дания – 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) –
1:0 – Плотников (Телегин, Андронов) – 35:36
2:0 – Киселевич (Кучеров, Панарин) – 35:54
3:0 – Гусев (Дадонов, Кучеров) – 36:46
Вратари: Василевский 21/21- Соренсен 30/33

Группа В. Париж (Франция).
Чехия – Норвегия – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 – 61 Коварж (Ержабек, Пастрняк) – 61:25
Вратари: Францоуз 10/10 - Хёуген 31/32


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