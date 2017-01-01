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Вячеслав Быков: Если Овечкин поедет в Пхенчхан, его просто сожрут и не подавятся
Вячеслав Быков: Если Овечкин поедет в Пхенчхан, его просто сожрут и не подавятсяБывший главный тренер сборной России по хоккею, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков предостерег форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина от поездки на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане вопреки запрету Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Слова и желание Александра мне понятны. Это крик души. Как он поступит – виднее только Овечкину. Скоро узнаем. Саша – человек с характером. Уважаю даже то, что он открыто выразил свое мнение. Но я бы на месте игроков, которые высказывали свое мнение, как Александр, обратился бы в свой профсоюз. Пусть он принимает какое-то решение. Совместно, без партизанщины. Не надо выставлять одного Овечкина или кого-то еще на линию боя. Нужно быть вместе, тогда можно биться за справедливость.

А так, конечно – сам Овечкин может полететь в Пхенчхан. Его прямо там дисквалифицируют, отстранят от Олимпиады. Эта машина может сожрать любого хоккеиста. Перемелет и не подавится. Но кто от этого выиграет?», — сказал Быков.

Ранее во вторник Овечкин пообещал поехать на Олимпиаду вопреки запрету НХЛ.
По материалам: Советский спорт
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