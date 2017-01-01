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НХЛ осуждают за отказ от ОИ-2018
НХЛ осуждают за отказ от ОИ-2018Представители хоккейной общественности резко негативно высказались по поводу решения руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отказаться от участия в Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхенчхане.

Решение лиги было опубликовано в понедельник поздно вечером.   

«Сложившаяся ситуация подтверждает наше намерение приступить к доработке нашего календаря на сезон-2017/18 без какого-либо перерыва на Олимпийские игры. Мы считаем этот вопрос официально закрытым», - говорилось в заявлении лиги.

Первые негативные комментарии по поводу этого решения появились в течение нескольких часов после публикации решения. Сначала отреагировал профсоюз игроков НХЛ (NHLPA).

«Игроки крайне разочарованы и категорически не согласны с недальновидным решением НХЛ прекратить выступление на Олимпийских играх. Какие-либо изменения в графике сезона лиги — это малая цена за возможность для наших игроков проявить себя и показать свои силы на международной арене».

«Как мне сообщили, НХЛ поручила командам не обсуждать со своими игроками возможность их индивидуального участия в Олимпийских играх. Официальная позиция будет озвучена позже», — написал в своем микроблоге в Twitter журналист Sportsnet Крис Джонстон. По всей видимости, этот запрет в первую очередь касается Овечкина, а также другого российского форварда, нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Решение лиги о недопуске хоккеистов на Олимпиаду — тяжелое решение для многих игроков, так как это самый престижный турнир, и в нем должны участвовать представители всех лиг, - считает сам Малкин. - Мы верим и надеемся, что еще может что-то поменяться, ведь есть еще время все взвесить и обдумать».

Некоторые иностранные хоккеисты тоже не разделяют решения руководства НХЛ.

«Я не понимаю этого решения. У нас нет права голоса - сказал шведский защитник «Оттавы» Эрик Карлссон, Печально для всего мирового хоккея, что они хотят это сделать. Думаю, что нам будет очень больно, если мы не поедем на соревнования. Кто бы ни принял это решение, они понятия не имели о том, что делают».

Президент хабаровского «Амура» Александр Могильный, в бытность игроком чаще выбиравший сторону НХЛ, в этот раз высказался предельно четко. «Руководство НХЛ забыло, какой эта лига была 25 лет назад, когда мы там начинали, и какой она стала сейчас, когда в Северную Америку стали приезжать лучшие игроки со всего мира. Видимо, за океаном память короткая и другое понимание того, зачем мы вообще играем в хоккей», - заявил знаменитый в прошлом хоккеист.

«Что касается того, поменяет ли НХЛ свою позицию, скажу, что наша дверь открыта настежь, — отметил  глава IIHF Рене Фазель. — Мы открыты. Так что это им решать, менять ли свое решение. Думаю, что если НХЛ поменяет свою позицию, все будут очень счастливы. Но я считаю, что вряд ли мистер Беттмэн поменяет свое решение. Если это случится, это будет нечто особенное. Теперь те нации, которые примут участие в хоккейном турнире, знают, что надо готовиться по плану «Б».

В МОК были удивлены решением НХЛ, еще и потому что по предложенным условиям Игры в Корее ничем не отличались от тех, что были четыре года назад в России.

«Это решение вызывает еще большее сожаление, поскольку IIHF предлагала НХЛ те же условия, что и на предыдущей Олимпиаде, на которой издержки на страховку игроков и транспорт были покрыты. МОК, который распределяет 90% своего дохода на развитие мирового спорта, очевидно, не может относиться к коммерческой лиге лучше, чем к некоммерческим международным федерациям, которые глобально развивают спорт», — говорится в заявлении пресс-службы МОК.
По материалам: Р-Спорт
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