УХЛ. Плей-офф. «Кременчук» победил в полуфинальной серии с «Дженералз»

Плей-офф. ½ финала. Четвертый матч. Бровары. 15 марта

Сегодня, 15 марта в Броварах на арене «Терминал» в рамках плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся четвертый матч полуфинальной серии до четырех побед между «Дженералз» и «Кременчуком». Поединок завершился победой «Кременчука» со счетом 8:1. Счет в полуфинальной серии до четырех побед стал 4:0 в пользу кременчужан, которые стали первыми финалистами плей-офф УХЛ.Для «Дженералз» сезон окончен. Кроме того, из-за четвертой позиции в регулярном первенстве киевляне остались и за пределами призовой тройки вне зависимости от результата второй полуфинальной пары.В финале плей-офф «Кременчук» сыграет с победителем противостояния «Донбасс» - «Кривбасс». На данный момент счет в серии 2:1 в пользу донецкого клуба.0:1 - Слыш (Коренчук, Андрейкив), 02:31 бол.0:2 - Кирющенков (Мельников, Гниденко), 11:51 бол.0:3 - Слыш (Коренчук, Чернышенко), 14:340:4 - Коренчук (Слыш, Гниденко), 41:150:5 - Кирющенков (Гриценко, Мельников), 49:221:5 - А.Дворник (Боевых, Шапиро), 51:031:6 - Бойков (Гниденко, Луговой), 53:231:7 - Карпенко (Башко, Луговой), 57:501:8 - Мельников (Карпенко, Коренчук), 58:500-4