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УХЛ. Плей-офф. «Кременчук» победил в полуфинальной серии с «Дженералз»

УХЛ. Плей-офф. «Кременчук» победил в полуфинальной серии с «Дженералз». Фото uhl.com.ua

Сегодня, 15 марта в Броварах на арене «Терминал» в рамках плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся четвертый матч полуфинальной серии до четырех побед между «Дженералз» и «Кременчуком». Поединок завершился победой «Кременчука» со счетом 8:1. Счет в полуфинальной серии до четырех побед стал 4:0 в пользу кременчужан, которые стали первыми финалистами плей-офф УХЛ.

Для «Дженералз» сезон окончен. Кроме того, из-за четвертой позиции в регулярном первенстве киевляне остались и за пределами призовой тройки вне зависимости от результата второй полуфинальной пары.

В финале плей-офф «Кременчук»  сыграет с победителем противостояния «Донбасс» - «Кривбасс». На данный момент счет в серии 2:1 в пользу донецкого клуба.

Плей-офф. ½ финала. Четвертый матч. Бровары. 15 марта
«Дженералз» (Киев) - «Кременчук» (Кременчуг)  - 1:8 (0:3, 0:0, 1:5)
Шайбы:
0:1 - Слыш (Коренчук, Андрейкив), 02:31 бол.
0:2 - Кирющенков (Мельников, Гниденко), 11:51 бол.
0:3 - Слыш (Коренчук, Чернышенко), 14:34
0:4 - Коренчук (Слыш, Гниденко), 41:15
0:5 - Кирющенков (Гриценко, Мельников), 49:22
1:5 - А.Дворник (Боевых, Шапиро), 51:03
1:6 - Бойков (Гниденко, Луговой), 53:23
1:7 - Карпенко (Башко, Луговой), 57:50
1:8 - Мельников (Карпенко, Коренчук), 58:50

Счет в серии: 0-4
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