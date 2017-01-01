УХЛ. Плей-офф. «Кременчук» победил в полуфинальной серии с «Дженералз»

Сегодня, 15 марта в Броварах на арене «Терминал» в рамках плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялся четвертый матч полуфинальной серии до четырех побед между «Дженералз» и «Кременчуком». Поединок завершился победой «Кременчука» со счетом 8:1. Счет в полуфинальной серии до четырех побед стал 4:0 в пользу кременчужан, которые стали первыми финалистами плей-офф УХЛ.
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