УХЛ. Плей-офф. Кременчук» стартовал с победы над «Дженералз»

Хоккей. Украинская хоккейная лига 2016/2017. Плей-офф. Кременчуг. 8 марта

Сегодня, 8 марта, стартовал плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги. В Кременчуге на СК «Айсберг» состоялся первый матч полуфинальной серии между победителем регулярного чемпионата «Кременчуком» и четвертой командой в турнирной таблице – киевским «Дженералз». Поединок завершился уверенной победой хозяев льда со счетом 6:2, которые повели в серии 1:0.Первый период получился напряженным, хотя преимуществом явно владели хозяева льда. На последней минуте первого периода они открыли счет усилиями Дмитрия Чернышенко, которому ассистировали Илья Коренчук и Максим Слыш.Таким образом, 22-летний нападающий «Кременчука» стал автором первой, исторической, шайбы в плей-офф серии УХЛ.Вторая 20-минутка получилась не менее напряженной и боевой. На сей раз команды обменялись голами. На шайбу Виталия Кирющенков (33-я минута)а гости ответили точным броском Ильи Генералова за 15 секунд до конца.В заключительном периоде хозяева все же сумели дожать соперника. Дважды в воротах Евгения Напненко расписался Илья Коренчук (45, 49), а еще по разу Максим Слыш (51) и Владислав Гаврик (56). «Дженералз» сумели ответить лишь голом Алексея Овчинникова (49).Второй матч полуфинальной серии до четырех побед между «Кременчуком» и «Дженералз» состоится 10 марта в Кременчуге.1:0. Чернышенко (Коренчук, Слыш), 19:222:0. Кирющенков (Гаврик), 32:102:1. Генералов (Костюк, Овчинников), 39:453:1 - Коренчук (Слыш), 44:124:1 - Коренчук (Башко, Слыш), 48:114:2 - Овчинников (Янишевский, Костюк), 48:485:2 - Слыш (Башко, Чернышенко), 50:106:2 - Гаврик (Мельников, Кирющенков), 55:31