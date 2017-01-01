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УХЛ. Плей-офф. Кременчук» стартовал с победы над «Дженералз»

УХЛ. Плей-офф. Кременчук» стартовал с победы над «Дженералз». Фото uhl.com.ua

Сегодня, 8 марта, стартовал плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги. В Кременчуге на СК «Айсберг» состоялся первый матч полуфинальной серии между победителем регулярного чемпионата «Кременчуком»  и четвертой командой в турнирной таблице – киевским «Дженералз». Поединок завершился уверенной победой хозяев льда со счетом 6:2, которые повели в серии 1:0.

Первый период получился напряженным, хотя преимуществом явно владели хозяева льда. На последней минуте первого периода они открыли счет усилиями Дмитрия Чернышенко, которому ассистировали Илья Коренчук и Максим Слыш.
Таким образом, 22-летний нападающий «Кременчука» стал автором первой, исторической, шайбы в плей-офф серии УХЛ.

Вторая 20-минутка получилась не менее напряженной и боевой. На сей раз команды обменялись голами. На шайбу Виталия Кирющенков (33-я минута)а гости ответили точным броском Ильи Генералова за 15 секунд до конца.

В заключительном периоде хозяева все же сумели дожать соперника. Дважды в воротах Евгения Напненко расписался Илья Коренчук (45, 49), а еще по разу Максим Слыш (51) и Владислав Гаврик (56). «Дженералз» сумели ответить лишь голом Алексея Овчинникова (49).

Второй матч полуфинальной серии до четырех побед между «Кременчуком» и «Дженералз» состоится 10 марта в Кременчуге.

Хоккей. Украинская хоккейная лига 2016/2017. Плей-офф. Кременчуг. 8 марта
½ финала. Первый матч. «Кременчук» (Кременчуг) - «Дженералз»  (Киев) – 6:2 (1:0, 1:1, 4:1)
Шайбы:
1:0. Чернышенко (Коренчук, Слыш), 19:22
2:0. Кирющенков (Гаврик), 32:10
2:1. Генералов (Костюк, Овчинников), 39:45
3:1 - Коренчук (Слыш), 44:12
4:1 - Коренчук (Башко, Слыш), 48:11
4:2 - Овчинников (Янишевский, Костюк), 48:48
5:2 - Слыш (Башко, Чернышенко), 50:10
6:2 - Гаврик (Мельников, Кирющенков), 55:31
По материалам: УХЛ
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