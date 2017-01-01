УХЛ. 40 тур. Гниденко приносит «Кременчуку» победу в регулярном чемпионате

Хоккей. Украинская хоккейная лига. Регулярный чемпионат. 4 марта

В Белой Церкви на Ледовом стадионе в рамках 40-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги встречались «Белый Барс» и «Кременчук».В матче решалась судьба первого места в регулярном чемпионате Украины.«Кременчуку» необходима была только победа в основное время, чтобы никак не зависеть от исхода матча «Донбасса» и «Кривбасса».Первый период гости провели очень мощно. Как один из самых ярких показателей – количество бросков. Кременчужане за 20 минут 17 раз бросали по воротам хозяев, в то время как «Барсы» - всего трижды.Несмотря на подавляющее преимущество одной из сторон, зрители увидели всего одну заброшенную шайбу. На 5-й минуте ее автором стал Артём Гниденко.Во втором периоде подопечным Константина Буценко удалось выровнять ситуацию на площадке, но на счете это не отразилось. Команды играли на встречных курсах, много бросали по воротам, но ни во втором, ни в третьем периоде счет так и не изменился.1:0 – минимальный триумф «Кременчука», гарантировавший Дмитрию Пидгурскому и его команде первое место в регулярном чемпионате.0:1 - Гниденко, 04:241. Кременчук – 99 очков /40 матчей (шайбы 195-67)2. Донбасс – 96/39 (207-56)3. Кривбасс –73/39 (138-91)4. Дженералз – 44/39 (96-150)5. Белый Барс – 29/40 (96-192)6. Витязь – 13/39 (78-254)