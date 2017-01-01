НБА. Игроку «Бостона» Айзее Томасу второй раз за неделю выбили зубы

В пятницу «Бостон» на выезде провел матч полуфинальной серии Восточной конференции с «Вашингтон Уизарс», который завершился победой хозяев -



В воскресенье, 30 апреля, во время первой игры серии с «Вашингтоном» Томас получил локтем в лицо от соперника и первый раз потерял зубы. В понедельник баскетболист вынужден был около шести часов провести у стоматолога, который вставил ему временные протезы.



«Мои зубы выпали, - приводит слова Томаса ESPN. - Мне надо было вставить их обратно. Они временные, так что при ударе они могут ломаться или выпадать. Более качественные зубы я смогу вставить только по окончании сезона».



После трех встреч «Бостон» лидирует в серии со счетом 2:1.

В пятницу «Бостон» на выезде провел матч полуфинальной серии Восточной конференции с «Вашингтон Уизарс», который завершился победой хозяев - 116:89 . Томас вынужден был пропустить начало второй четверти встречи из-за выбитых в ходе одного из игровых эпизодов зубов, врач команды вставил их обратно.В воскресенье, 30 апреля, во время первой игры серии с «Вашингтоном» Томас получил локтем в лицо от соперника и первый раз потерял зубы. В понедельник баскетболист вынужден был около шести часов провести у стоматолога, который вставил ему временные протезы.«Мои зубы выпали, - приводит слова Томаса ESPN. - Мне надо было вставить их обратно. Они временные, так что при ударе они могут ломаться или выпадать. Более качественные зубы я смогу вставить только по окончании сезона».После трех встреч «Бостон» лидирует в серии со счетом 2:1.

По материалам: ТАСС