Заявление семьи Жюля Бьянки

Жюль Бьянки считался одним из самых талантливых молодых гонщиков Формулы-1, но ушёл из жизни из-за травм, полученных в аварии, произошедшей во время Гран-при Японии 2014 года; через девять месяцев после того трагического инцидента он скончался в госпитале в Ницце.Семью Бьянки не устроили результаты официального расследования, проведённого FIA, и год назад она подала в суд на руководство Формулы-1, FIA и команду Marussia, ныне не выступающую в чемпионате.26 мая семья Бьянки распространила заявление примирительной тональности, хотя напрямую в нём не сказано, что сторонам удалось договориться.«После дискуссий, состоявшихся в начале 2017 года, семья Жюля и различные заинтересованные стороны пришли к согласию в том, что после аварии были извлечены определённые уроки.Хотя Жюля вернуть невозможно, уже были приняты дополнительные меры безопасности, направленные на то, чтобы свести к минимуму риск подобных инцидентов в будущем.1. Теперь используется Виртуальный автомобиль безопасности (VSC), что даёт возможность контролировать скорость участников гонки, когда на трассе появляются жёлтые флаги.2. В 7-м повороте Сузуки был установлен стационарный кран для эвакуации машин во время гонки, и необходимости использовать передвижной кран теперь нет.3. На автодроме в Сузуке и на ряде других трасс была улучшена система дренажа.4. В FIA ввели правило, которое устанавливает, что старт Гран При должен даваться не менее чем за 4 часа до заката или наступления сумерек, чтобы видимость в ходе гонки была на хорошем уровне. Начиная с 2015 года время старта гонки в Сузуке перенесено на час вперёд и даётся в 2 часа дня по местному времени.5. В FIA выдали рекомендации по повышению качества тренировок, проводимых федерацией в Формуле-1, направленных на выполнение процедур безопасности, когда гонщики впервые получают Суперлицензию, дающую право участвовать в чемпионате мира.Теперь семья Бьянки надеется, что память о сыне сохранится, благодаря работе Ассоциации Жюля Бьянки, основанной в Монако, цель которой – помогать молодым гонщикам реализовать их потенциал. Кроме того, во Франции была создана благотворительная ассоциация, занимающаяся сбором средств в помощь семьям, потерявшим своих близких в результате тяжёлых травм."Жюль слишком рано нас оставил и не успел добиться в Формуле-1 того, что было предначертано ему судьбой. Авария произошла в результате трагического стечения обстоятельств, что и привело к гибели нашего сына Жюля, очень талантливого молодого гонщика.Наша семья считает своим долгом сохранить память о нём через Ассоциацию Жюля Бьянки. Для нас это самая лучшая миссия, наиболее весомое доказательство нашей любви к нему и его преданности автогонкам. Жюль мечтал о том, чтобы стать гонщиком, и мы никогда его не забудем".Филипп и Кристин Бьянки».Представитель FIA заявил, что в федерации получили письмо семьи Бьянки, но пока никаких комментариев не последует.