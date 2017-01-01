На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Заявление семьи Жюля Бьянки
Заявление семьи Жюля БьянкиЖюль Бьянки считался одним из самых талантливых молодых гонщиков Формулы-1, но ушёл из жизни из-за травм, полученных в аварии, произошедшей во время Гран-при Японии 2014 года; через девять месяцев после того трагического инцидента он скончался в госпитале в Ницце.

Семью Бьянки не устроили результаты официального расследования, проведённого FIA, и год назад она подала в суд на руководство Формулы-1, FIA и команду Marussia, ныне не выступающую в чемпионате.

26 мая семья Бьянки распространила заявление примирительной тональности, хотя напрямую в нём не сказано, что сторонам удалось договориться.

«После дискуссий, состоявшихся в начале 2017 года, семья Жюля и различные заинтересованные стороны пришли к согласию в том, что после аварии были извлечены определённые уроки.

Хотя Жюля вернуть невозможно, уже были приняты дополнительные меры безопасности, направленные на то, чтобы свести к минимуму риск подобных инцидентов в будущем.

1. Теперь используется Виртуальный автомобиль безопасности (VSC), что даёт возможность контролировать скорость участников гонки, когда на трассе появляются жёлтые флаги.

2. В 7-м повороте Сузуки был установлен стационарный кран для эвакуации машин во время гонки, и необходимости использовать передвижной кран теперь нет.

3. На автодроме в Сузуке и на ряде других трасс была улучшена система дренажа.

4. В FIA ввели правило, которое устанавливает, что старт Гран При должен даваться не менее чем за 4 часа до заката или наступления сумерек, чтобы видимость в ходе гонки была на хорошем уровне. Начиная с 2015 года время старта гонки в Сузуке перенесено на час вперёд и даётся в 2 часа дня по местному времени.

5. В FIA выдали рекомендации по повышению качества тренировок, проводимых федерацией в Формуле-1, направленных на выполнение процедур безопасности, когда гонщики впервые получают Суперлицензию, дающую право участвовать в чемпионате мира.

Теперь семья Бьянки надеется, что память о сыне сохранится, благодаря работе Ассоциации Жюля Бьянки, основанной в Монако, цель которой – помогать молодым гонщикам реализовать их потенциал. Кроме того, во Франции была создана благотворительная ассоциация, занимающаяся сбором средств в помощь семьям, потерявшим своих близких в результате тяжёлых травм.

"Жюль слишком рано нас оставил и не успел добиться в Формуле-1 того, что было предначертано ему судьбой. Авария произошла в результате трагического стечения обстоятельств, что и привело к гибели нашего сына Жюля, очень талантливого молодого гонщика.

Наша семья считает своим долгом сохранить память о нём через Ассоциацию Жюля Бьянки. Для нас это самая лучшая миссия, наиболее весомое доказательство нашей любви к нему и его преданности автогонкам. Жюль мечтал о том, чтобы стать гонщиком, и мы никогда его не забудем".
Филипп и Кристин Бьянки».

Представитель FIA заявил, что в федерации получили письмо семьи Бьянки, но пока никаких комментариев не последует.

По материалам: f1news
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Филипп Бьянки: Гонщики боятся высказывать свое мнение
Отец погибшего Жюля Бьянки: Справедливость должна восторжествовать
Семья Жюля Бьянки подает в суд на руководство Формулы-1
На автодроме «Судзука» усилены меры безопасности после аварии Бьянки
Состояние пилота Формулы-1 Жюля Бьянки пока не изменилось
Заявление семьи Жюля Бьянки
Жюль Бьянки переведен во французский госпиталь
Видео аварии Жюля Бьянки на гонке Формулы-1 в Японии
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Заявление семьи Жюля Бьянки
Формула-1. Гран-при Монако. Кими Райкконен выиграл квалификацию
Формула-1. Гран-при Монако. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов
Себастьян Феттель: В квалификации борьба будет плотной
Формула-1. Гран-при Монако. Феттель – лучший во второй сессии свободных заездов

Последние новости спорта

19:27 Страсбург. Стосур в финале обыграла Гаврилову 225 | Теннис

18:50 Женева. Вавринка защитил титул, обыграв в финале Мишу Зверев 165 | Теннис

18:35 Француз Тибо Пино выиграл 20-й этап велогонки «Джиро д’Италия» 153 | Велоспорт

18:01 Цонга победил Бердыха в финале турнира ATP в Лионе 151 | Теннис

16:59 Бертенс стала победительницей турнира WTA в Нюрнберге 169 | Теннис

16:44 Заявление семьи Жюля Бьянки 171 | Формула-1

16:36 Формула-1. Гран-при Монако. Кими Райкконен выиграл квалификацию 302 | Формула-1

15:43 Тимощенко и Павлюк вышли в финал польского этапа КМ по современному пятиборью 172 | Многоборье

15:03 Украинцы завоевали три медали на венгерском этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ 972 | Гребля / Главные новости спорта

13:40 Формула-1. Гран-при Монако. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов 196 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

ВИДЕО

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

Тони Белью об Александре Усике (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Чехия: видеообзор четвертьфинального матча





Топ-новости недели

Украинцы завоевали три медали на венгерском этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ
Михаил Кононенко выиграл велогонку мира в рамках Race Horizon Park 2017
Ролан Гаррос. Катерина Козлова обыграла Крунич и вышла в основную сетку
Ролан Гаррос. Стаховский пробился в основную сетку
Метательница диска Елена Антонова официально признана серебряным призером ОИ-2008








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (486)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги