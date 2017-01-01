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Экклстоун: Чемпионом станет Хэмилтон

Себастьян Феттель, Берни Экклстоун, Льюис Хэмилтон

Берни Экклстоун хотел бы, чтобы чемпионский титул в этом году достался Себастьяну Феттелю, которого считает своим другом, но вынужден признать, что шансы Льюиса Хэмилтона всё-таки выше.

С начала сезона Ferrari демонстрирует прекрасную форму, и уже вовсю идут споры о том, кто с большей вероятностью может стать чемпионом – Феттель, одержавший две победы в трёх гонках, или Хэмилтон, который мечтает отыграться за прошлогоднее поражение, нанесённое Нико Росбергом. В любом случае, уже хорошо, что для таких дискуссий есть повод, ведь в предыдущие три года преимущество Mercedes было подавляющим, и спорить было можно лишь о том, кто из гонщиков этой команды одержит очередную победу.

Однако бывший глава менеджмента Формулы-1, хоть и рад успехам Ferrari, не готов делать ставку на итальянскую команду и на её лидера.

«Чемпионом станет Хэмилтон, – заявил он в интервью Bild am Sonntag. – Я буду рад, если выиграет Феттель, ведь он мой хороший друг. Но ситуация изменится.

Льюис – исключительно талантливый гонщик. В этом сезоне он более спокоен и расслаблен, он получает больше удовольствия от Формулы-1. В предыдущие годы ему всегда казалось, что команда его недостаточно активно поддерживает, ведь его напарником был немец, а Mercedes – немецкая команда. Разумеется, всё это чепуха, но теперь у него таких мыслей нет, поэтому и прессинг меньше».

Экклстоун пока не готов сказать, в какой мере Валттери Боттас, новый напарник Хэмилтона, сможет составить ему конкуренцию: «По-моему, в Mercedes больше обрадуются, если чемпионом мира станет Льюис. Тем более после того, что ему пришлось пережить в прошлом году».
По материалам: f1news.ru
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