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Себастьян Феттель: Мы еще сможем прибавить

Себастьян Феттель: Мы еще сможем прибавить

Пилоты Ferrari неплохо выглядели на тренировках в Бахрейне. Феттель возглавил протокол в первой и второй сессии, как и напарник, он считает, что в оставшиеся дни команда сможет прибавить…

Себастьян Феттель (1-й): «Я не могу объяснить, почему машина остановилась на трассе. К счастью, это произошло в конце круга, так что мы успели вернуть её в боксы и перезапустить силовую установку. Это был не лучший наш день, мы должны добиться большего.

Машина хорошо ведёт себя на одном круге, но что касается темпа на дистанции, завтра мы ещё сможем прибавить. Я не вполне удовлетворён длинными сериями кругов, хотя в целом они прошли нормально, к тому же несколько мешал трафик. Посмотрим, что принесёт завтрашний день».

Кими Райкконен (4-й): «Слишком рано судить, на что мы способны – условия сегодня были весьма непростыми. В начале первой сессии у нас возникла проблема – не с двигателем, но с турбиной. Парни прекрасно отработали, успев починить машину к началу второй тренировки. День, возможно, мог сложиться немного лучше, но что есть, то есть.

Мне нравится эта трасса, но здесь нет ничего такого, с чем бы мы не встречались в других местах. Да, конечно, здесь очень жарко, что осложняет работу с шинами».

По материалам: f1news
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