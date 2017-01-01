Себастьян Феттель: Мы еще сможем прибавить

Пилоты Ferrari неплохо выглядели на тренировках в Бахрейне. Феттель возглавил протокол в первой и второй сессии, как и напарник, он считает, что в оставшиеся дни команда сможет прибавить…«Я не могу объяснить, почему машина остановилась на трассе. К счастью, это произошло в конце круга, так что мы успели вернуть её в боксы и перезапустить силовую установку. Это был не лучший наш день, мы должны добиться большего.Машина хорошо ведёт себя на одном круге, но что касается темпа на дистанции, завтра мы ещё сможем прибавить. Я не вполне удовлетворён длинными сериями кругов, хотя в целом они прошли нормально, к тому же несколько мешал трафик. Посмотрим, что принесёт завтрашний день».«Слишком рано судить, на что мы способны – условия сегодня были весьма непростыми. В начале первой сессии у нас возникла проблема – не с двигателем, но с турбиной. Парни прекрасно отработали, успев починить машину к началу второй тренировки. День, возможно, мог сложиться немного лучше, но что есть, то есть.Мне нравится эта трасса, но здесь нет ничего такого, с чем бы мы не встречались в других местах. Да, конечно, здесь очень жарко, что осложняет работу с шинами».