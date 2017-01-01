Тото Вольф уличил Red Bull в ловле призраков

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольф отверг обвинения соперников в использовании грязных приемов, направленных на увеличение мощности двигателей команды.В межсезонье Red Bull Racing попросила FIA разъяснить, разрешается ли командам сжигать в цилиндрах двигателя моторное масло для повышения мощности. Австрийский коллектив подозревает, что именно таким образом Mercedes получала преимущество в квалификациях в прошлом году, однако немецкий производитель это неоднократно опровергал.«Они должно быть видят призраков, – ответил Тото Вольф на вопрос La Gazzetta dello Sport по поводу протеста Red Bull. – Наши настройки вот уже много лет позволяют нам использовать больше лошадиных сил в квалификациях. Возможно, мы увидим в Австралии протесты, но Mercedes чувствует себя уверенно».Говоря о форме Ferrari, которая на зимних тестах удивила многих, Вольф заметил, что ожидает увидеть итальянскую команду на подиуме первой гонки.«Это цельный коллектив с правильными ресурсами, квалифицированными инженерами, с энергичным и мотивированным лидером, – сказал он. – Логично ждать от них хорошего уровня. На тестах это была быстрейшая машина, которая проехала много километров.Я жду Ferrari на подиуме в воскресенье в Австралии и надеюсь, что мы поборемся с ними за победу».