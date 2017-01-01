Хэмилтон: Споры с Боттасом будем вести на трассе

У Льюиса Хэмилтона весьма позитивный настрой накануне нового сезона, ему нравится работать с Валттери Боттасом, а в Мельбурне трёхкратный чемпион мира собирается выиграть и квалификацию, и гонку.- Да, они так считают? Не знал. Приятно слышать. Что ж, я подготовлен лучше, чем когда-либо, предельно собран и мотивирован после всего, что произошло в прошлом году, когда я тоже напряжённо трудился весь сезон, но не добился желаемого результата. Я хочу это изменить – именно над этим мы сейчас и работаем вместе с командой.Не уверен, но, по-моему, ещё ни одной команде не удавалось выиграть подряд два чемпионата в ситуации, когда в Формуле-1 менялся технический регламент, так что перед нами стоит серьёзная цель. Мы хотим остаться лидерами, но впереди сезон, который обещает быть очень интересным и для нас, и для болельщиков.- Ха! Но я уже понял, что Валттери тоже неплохо умеет это делать. Он очень остроумный парень и иногда говорит очень смешные вещи, чего от финна, пожалуй, не ожидаешь! (смеётся) В работе с ним мне нравится, что всё происходит только на трассе, а не за её пределами. Сейчас нет никаких политических игр, зато открытость полная, и я это уже оценил.Такое чувство, что рабочие отношения с ним у меня складываются лучше, чем с любым другим напарником. В свой первый год работы с нашей командой он хочет многого добиться, а я выступаю здесь довольно давно, и мне тоже нужны результаты, но я готов делиться с ним всей информацией, чтобы он учился. А споры будем вести на трассе!- Как только голова начинает кружиться от славы, считай, что вы пропали. Насколько я знаю, это бывает со многими, но я уже очень давно нахожусь в центре внимания. И если до сих пор со мной ничего такого не случилось, то бояться нечего! В начале каждого сезона я думаю о своих корнях, и это для меня главное. Когда сезон складывается тяжело, как в прошлом году, это срабатывает. Мне всегда нужно было бороться, чтобы чего-то добиться, и сейчас я окружён прекрасными людьми, которые не теряют связи с реальностью, они всё говорят напрямую.- Нет, вряд ли. Думаю, всё это идёт только мне на пользу. Поскольку я показываю результаты, и люди узнают меня как за рулём гоночной машины, так и на красной ковровой дорожке, значит, когда я завершу карьеру в Формуле-1, у меня останется ещё кое-что. Большинство гонщиков – герои на трассе, но как только они появляются на той самой ковровой дорожке, выясняется, что их никто не знает. Поэтому многим приходится возвращаться в паддок, но лично я собираюсь заняться чем-то совершенно другим.- Я катался на сноуборде в горах, гонял на багги по дюнам, нырял с аквалангом, занимался сёрфингом, а также бывал на показах мод. Жизнь была насыщенной до предела, но это были совершенно другие занятия, причём речь вовсе необязательно о вечеринках и тусовках. Я проводил какое-то время или в одиночестве, или с семьёй. Но теперь, в преддверии нового сезона, у меня очень позитивный настрой.- Я сейчас расскажу о физической подготовке и о новом сезоне: ты тренируешься, тренируешься, тренируешься, а потом садишься за руль, и выясняется, что тебе не под силу с ней справиться! (смеётся) Физические нагрузки в этом году выше, чем когда-либо. Полагаю, что в ближайшие пару месяцев мы увидим, как у всех гонщиков будет увеличиваться размер шеи, и в целом они станут крепче. Но главное – не перестараться. Накачать мускулатуру, чтобы красоваться на пляже – это одно, а качественно подготовиться к сезону – совсем другое.- Мне действительно повезло больше, чем многим, хотя я не всегда пилотировал самые лучшие машины. Это мой 11-й сезон в Формуле-1, так что давайте вернёмся к началу карьеры: я дебютировал в 2007-м, и тогда у меня была хорошая машина, в 2008-м – вообще отличная, в 2009-м – плохая, в 2010-м и 2011-м – немногим лучше. В 2012 году я получил хорошую машину, но не добился успеха, в 2013-м машина была тоже неплохой, но я не смог выиграть чемпионат, но затем, в 2014-м, 2015-м и 2016-м я пилотировал машины, которые позволяли бороться за победы.Кто-то думает: «Конечно, ему так везёт!» Согласен, мне везло, но если вспомнить футбол, то лучшие клубы приглашают лучших игроков. В Формуле-1 всё происходит точно так же: лучшие гонщики получают места в лучших командах. И многое зависит от решений, которые ты принимаешь сам…- Хочу выиграть поул, проехать лучший круг, показывать лучшие результаты во всех сессиях и выиграть гонку!